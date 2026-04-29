Previo TNA Thursday Night iMPACT! 30 de abril 2026 | Elijah vs. Frankie Kazarian

TNA iMPACT! se presentará este jueves en el CoBank Arena de Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

► La semana pasada en TNA iMPACT!

Nic Nemeth derrotó a Bear Bronson (*** 1/2) Dutch derrotó a Matt Hardy (*** 1/4) Elayna Black derrotó a Katie Arquette (**) CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Rich Swann (**** 1/4)

► Este jueves en TNA iMPACT!

CAMPEONATO INTERNACIONAL Mustafa Ali (c) vs. Adam Brooks

Mustafa Ali sigue construyendo su reinado como un campeón cerebral, metódico y profundamente manipulador. Ante Adam Brooks, el combate tiene una lectura muy clara: Brooks llegaba como el retador explosivo, un talento con ritmo, movilidad y creatividad suficiente para incomodar al campeón. Ali funciona mejor cuando parece un estratega irritado, un campeón que no necesariamente aplasta a sus rivales, pero sí les quita el combate de las manos en el momento exacto. Esa es la historia que más le conviene a esta defensa.

GUITAR STRAP MATCH Elijah vs. Frankie Kazarian

Esta probablemente sea la lucha con mayor carga emocional directa de la noche, porque no depende del campeonato ni del ranking: depende del orgullo. La estipulación no está ahí para adornar el combate, está ahí para definirlo. La correa no solo añade violencia; convierte la lucha en algo más personal, más humillante y más territorial.

Jeff Hardy vs. Vincent

Este combate apunta menos a la lucha en sí y más al siguiente capítulo de la historia entre los Hardys y The Righteous. En papel, Jeff contra Vincent es una lucha funcional; narrativamente, es una excusa para seguir empujando el desgaste psicológico de los Hardys. Ese es el punto más importante: Vincent no necesita sentirse como un rival superior, necesita sentirse como una extensión del tormento.Jeff, por su parte, entra como el puente emocional del ángulo. Matt es el eje del conflicto mayor, pero Jeff es quien absorbe el daño más visible. Esa dinámica le da a la lucha una función muy concreta: no debería tratarse de quién gana, sino de cuánto más se deteriora la situación de los Hardys antes del siguiente gran punto de quiebre.