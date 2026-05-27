Previo TNA Thursday Night iMPACT! 28 de mayo 2026 | Santino Marella vs. Stacks

TNA iMPACT! se presentará este jueves en la Avron B. Fogelman Arena in Devlin Fieldhouse en New Orleans, Louisiana (anteriormente llamado Tulane Gym y Avron B. Fogelman Arena), coliseo con capacidad para 4,100 aficionados, y casa de los Tulane Green Wave de la NCAA.

► La semana pasada en TNA Wrestling

Las luchas presentadas fueron:

Indi Hartwell derrotó por DQ a Elayna Black (**) Matt Hardy derrotó a Vincent (** 3/4) CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante Chazz “Starboy” Hall (*** 1/4) Xia Brookside derrotó a Jada Stone (*** 1/4) CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Steve Maclin (****)

► Este jueves en TNA Wrestling

El Desafío de Campeones Masculinos se convierte en el protagonista, donde cada campeón vigente se enfrenta a un peligroso equipo de estrellas en un duelo de alto riesgo. Con la oportunidad de ganar el campeonato en juego para cualquiera que logre inmovilizar a un campeón, cada momento del combate podría acercar a una estrella un paso más al oro.

Tras interrumpir la celebración de Cedric Alexander por el Campeonato de la División X TNA, derrotar a The System y someter al nuevo Campeón de la División X con una llave de estrangulamiento, Fabian Aichner deja claro que va por la cima de la división. Eddie Edwards plantea el asunto a la Directora de Operaciones, Daria Rae, quien le concede el combate. Ahora, ambos se preparan para enfrentarse, con Edwards buscando derrotar a Aichner.

La rivalidad entre el Director de Autoridad Santino Marella y Stacks de NXT continúa descontrolándose tras semanas de enfrentamientos cada vez más intensos. Después de que Santino casi aplicara la Cobra, la Directora de Operaciones Daria Rae llevó la situación a la junta directiva y firmó oficialmente el combate, preparando el escenario para otra batalla acalorada.