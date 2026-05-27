Dragon Gate: Resultados «Hopeful Gate 2026» Nuevos dobles campeones

La gira «Hopeful Gate 2026» de Dragon Gate llegó al Sapporo ii-one Stadium donde se disputaron dos campeonatos.

► «Hopeful Gate 2026»

Luis Mante y El Cielo se impusieron a la dupla de Natural Vibes (Flamita y U-T).

En el turno semifinal, Gajadokuro (Jason Lee, KAI, Kota Minoura y Madoka Kikuta) no tuvieron contemplaciones ante PARADOX (BxB Hulk, Dragon Kid, Susumu Yokosuka y YAMATO).

En la batalla principal, ISHIN y Yoshiki Kato de Gajadokuro se apoderaron del Campeonato Open the Twin Gate y el Campeonato de Parejas Sou Ryuo tras doblegar a Love And Peace (JACKY KAMEI y Riiita) tras una intensa refriega.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «HOPEFUL GATE 2026», 23.05.2026

Sapporo ii-one Stadium

– Exhibition Match: Kzy venció a Koki Oshima con un Camel Clutch.

1. Yuki Yoshioka y Ryoya Tanaka vencieron a Homare y Kazuma Kimura (10:07) con un Cross Saber de Tanaka sobre Kimura.

2. Ryu Fuda venció a Mochizuki Junior (6:42) con la Hiryu.

3. Ultimo Dragon, Genki Horiguchi y Yasushi Kanda vencieron a Strong Machine J, GuC y @KEY (8:47) con la Ryu’s de Kanda sobre @KEY.

4. Luis Mante y El Cielo vencieron a Flamita y U-T (11:38) con un Cradle Cutback de Cielo sobre U-T.

5. Madoka Kikuta, Kota Minoura, Jason Lee y KAI vencieron a BxB Hulk, YAMATO, Dragon Kid y Susumu Yokosuka (10:18) con la Gang de Minoura sobre Kid.

6. Open the Twin Gate Title y Sou Ryuo Title: ISHIN y Yoshiki Kato vencieron a JACKY KAMEI y Riiita (c) (20:03) con la Cadere Luna de Kato sobre Riiita – conquistando ambos títulos