Logan Paul se sometió a cirugía y entra a recuperación

En el estelar del WWE Saturday Night’s Main Event, vimos cómo Logan Paul y Austin Theory lograron vencer a Montez Ford y Angelo Dawkins, de The Street Profits, para retener el Campeonato Mundial de Parejas WWE. Sin embargo, los involucrados no salieron ilesos, y el combate tuvo serias consecuencias para «The Maverick», dado que en la siguiente edición de Monday Night RAW, Michael Cole confirmó que será baja por una lesión en el tríceps.

► Logan Paul confirma baja de seis meses

La reconocida celebridad se desgarró el tríceps durante su reciente combate en Saturday Night’s Main Event, con lo cual ya se temía una lesión grave. Esta situación fue confirmada este miércoles luego de que el propio Logan Paul recurriera a su cuenta de X para informar de que había sido operado, indicando además que su tiempo de para será de unos seis meses, aunque bromeó diciendo que solo se ausentará un par de semanas luego de tomarse unas Prime (bebida de propiedad del luchador).

«Me rompí el tríceps, me operaron mientras estaba completamente despierto, le dije al doc que quería sentirlo todo. Sigo siendo el campeón de Parejas, solo por si acaso. Me dicen que la recuperación será de 6 meses pero no les creo, estaré de vuelta en un par de semanas con un batido PRIME (32g de proteína)»

Con la baja de Logan Paul, Austin Theory no tiene compañero de equipo para defender sus títulos, aunque durante el programa Paul Heyman dejó claro que Theory defenderá los títulos junto a Bron Breaker (quien volvió de una lesión apenas el mes pasado), ya que The Vision fue programado como el equipo campeón y el título no estaba restringido a ciertas Superestrellas en particular.