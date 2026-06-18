Previo TNA Thursday Night iMPACT! 18 de junio 2026 | Elayna Black vs. Indi Hartwell

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TNA iMPACT! se presentará este jueves en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

► La semana pasada en TNA Wrestling

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Eric Young (*** 1/4)
  2. Mr. Elegance derrotó a Elijah (*)
  3. The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) derrotaron a Leon Slater y Fabian Aichner (*** 1/4)
  4. Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Elegance Brand (Ash by Elegance, M By Elegance y Heather by Elegance) (**)
  5. CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante KC Navarro (** 1/2)

► Este jueves en TNA Wrestling

Logo TNA Impact Wrestling

Elayna Black e Indi Hartwell se enfrentan una vez más en una revancha muy esperada de Knockouts, con ambas estrellas decididas a ganar impulso y ascender en la división.

Los Hardys y Moose aportan experiencia, poder e imprevisibilidad a la batalla contra The System en un masivo enfrentamiento por equipos de seis hombres. Con el orgullo, el impulso y el dominio en juego, ninguno de los dos bandos cederá mientras esta rivalidad alcanza su punto álgido.

El Campeón Mundial de TNA, Mike Santana, Nic Nemeth y KC Navarro se enfrentan al Campeón Internacional de TNA, Mustafa Ali, y a The Great Hands en una lucha de tríos de alto riesgo. Después de que Nic Nemeth aplicara su remate Dangerzone a Mike Santana la semana pasada al acudir en ayuda de KC Navarro tras su combate, ¿podrán estos dos dejar de lado sus diferencias y permanecer unidos?

Información del Evento
Fecha Jueves 18 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
Sede  CoBank Arena at National Western Center  Denver, Colorado
Capacidad  5,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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