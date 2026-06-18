Previo TNA Thursday Night iMPACT! 18 de junio 2026 | Elayna Black vs. Indi Hartwell

TNA iMPACT! se presentará este jueves en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

► La semana pasada en TNA Wrestling

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Eric Young (*** 1/4) Mr. Elegance derrotó a Elijah (*) The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) derrotaron a Leon Slater y Fabian Aichner (*** 1/4) Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Elegance Brand (Ash by Elegance, M By Elegance y Heather by Elegance) (**) CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante KC Navarro (** 1/2)

► Este jueves en TNA Wrestling

Elayna Black e Indi Hartwell se enfrentan una vez más en una revancha muy esperada de Knockouts, con ambas estrellas decididas a ganar impulso y ascender en la división.

Los Hardys y Moose aportan experiencia, poder e imprevisibilidad a la batalla contra The System en un masivo enfrentamiento por equipos de seis hombres. Con el orgullo, el impulso y el dominio en juego, ninguno de los dos bandos cederá mientras esta rivalidad alcanza su punto álgido.

El Campeón Mundial de TNA, Mike Santana, Nic Nemeth y KC Navarro se enfrentan al Campeón Internacional de TNA, Mustafa Ali, y a The Great Hands en una lucha de tríos de alto riesgo. Después de que Nic Nemeth aplicara su remate Dangerzone a Mike Santana la semana pasada al acudir en ayuda de KC Navarro tras su combate, ¿podrán estos dos dejar de lado sus diferencias y permanecer unidos?