Previo TNA Thursday Night iMPACT! 18 de junio 2026 | Elayna Black vs. Indi Hartwell

TNA iMPACT! se presentará este jueves en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.
► La semana pasada en TNA Wrestling
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Eric Young (*** 1/4)
- Mr. Elegance derrotó a Elijah (*)
- The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) derrotaron a Leon Slater y Fabian Aichner (*** 1/4)
- Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Elegance Brand (Ash by Elegance, M By Elegance y Heather by Elegance) (**)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante KC Navarro (** 1/2)
► Este jueves en TNA Wrestling
Elayna Black e Indi Hartwell se enfrentan una vez más en una revancha muy esperada de Knockouts, con ambas estrellas decididas a ganar impulso y ascender en la división.
Los Hardys y Moose aportan experiencia, poder e imprevisibilidad a la batalla contra The System en un masivo enfrentamiento por equipos de seis hombres. Con el orgullo, el impulso y el dominio en juego, ninguno de los dos bandos cederá mientras esta rivalidad alcanza su punto álgido.
El Campeón Mundial de TNA, Mike Santana, Nic Nemeth y KC Navarro se enfrentan al Campeón Internacional de TNA, Mustafa Ali, y a The Great Hands en una lucha de tríos de alto riesgo. Después de que Nic Nemeth aplicara su remate Dangerzone a Mike Santana la semana pasada al acudir en ayuda de KC Navarro tras su combate, ¿podrán estos dos dejar de lado sus diferencias y permanecer unidos?
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 18 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
|Sede
|CoBank Arena at National Western Center Denver, Colorado
|Capacidad
|5,000 espectadores