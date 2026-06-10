Previo TNA Thursday Night iMPACT! 11 de junio 2026 | Mike Santana vs. Eric Young

TNA iMPACT! se presentará este jueves en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

► La semana pasada en TNA Wrestling

Las luchas presentadas fueron:

Eddie Edwards derrotó a BDE (** 1/2) Santino Marella e Indi Hartwell derrotaron a Stacks y Arianna Grace (* 1/2) Mr. Elegance derrotó a Léi Yǐng Lee (*) WICKED GARDEN MATCH: The Righteous (Vincent y Dutch) derrotaron a The Hardys (Matt y Jeff Hardy) (*** 1/2)

► Este jueves en TNA Wrestling

Mike Santana llega a una de las defensas más exigentes de su reinado. Desde que conquistó el Campeonato Mundial de TNA, ha demostrado ser un campeón combativo, dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Sin embargo, Eric Young representa un peligro diferente. El veterano conoce todos los rincones de TNA y ha construido su carrera aprovechando cada debilidad de sus rivales.

Durante las últimas semanas, Young ha tratado de meterse en la cabeza del campeón, recurriendo tanto a los ataques físicos como al juego psicológico. Santana, por su parte, ha intentado mantenerse enfocado, pero sabe que un solo error ante un competidor tan experimentado podría costarle el título.

Mustafa Ali afronta una defensa particularmente complicada ante un rival que ya ha demostrado que puede vencerlo. KC Navarro obtuvo esta oportunidad tras sorprender al campeón en un enfrentamiento previo, un resultado que elevó inmediatamente sus aspiraciones y le permitió colocarse en la conversación por el Campeonato Internacional.

Ali ha construido su reinado sobre la confianza, la estrategia y una enorme capacidad para adaptarse a cualquier situación. Sin embargo, Navarro llega con el impulso de quien sabe que ya encontró la fórmula para poner en aprietos al campeón. Su velocidad, creatividad y deseo de alcanzar el mayor logro de su carrera podrían convertir esta lucha en una de las más emocionantes de la noche.