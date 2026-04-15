Previo TNA Thursday Night iMPACT! 16 de abril 2026 | KC Navarro vs. AJ Francis

TNA se presentará este jueves en el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York (anteriormente llamado Onondaga County War Memorial y The Oncenter War Memorial Arena), coliseo con capacidad para 7,000 aficionados y casa de los Syracuse Crunch de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jada Stone derrotó a Dani Luna (*** 1/2) Frankie Kazarian derrotó a BDE (** 1/4) Elayna Black derrotó a Myla Grace (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE MESAS: The Hardys (c) retuvieron ante The Righteous (***)

► Este jueves en TNA IMPACT!

KC Navarro regresa a la accion después de varios meses fuera de acción por lesión, Navarro representa la velocidad, la creatividad y el dinamismo aéreo, mientras que AJ Francis es pura potencia y presencia física. La clave aquí será si Navarro logra evitar el contacto directo. Si mantiene el ritmo alto y obliga a Francis a moverse más de lo que le conviene, podría generar oportunidades. Pero el problema es claro: un solo error puede costarle todo.

Por otra parte, en Rebellion EC3 hizo su regreso a la empresa y tras una promo puso su vista en Eric Young. El combate se ha pactado para está noche. Eric Young suele entrar en modo caótico cuando las emociones suben, lo que lo hace peligroso pero también vulnerable. EC3, en cambio, es más calculador: le gusta controlar la narrativa dentro y fuera del ring.

Algo que nadie vio venir fue el cambio a heel de Xia Brookside, quien traicionó a Lei Ying Lee cuando esta practicamente tenía ganado su combate. Esto a la postre le costó el Campeonato de la Knockouts. En este episodio veremos que Xia Brookside tiene que decir al respecto.

Información del Evento Fecha Jueves 16 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360 Sede Upstate Medical University Arena, Syracuse, New York Capacidad 7,000 espectadores