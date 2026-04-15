Rating AEW Collision 11 de abril 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Místico y JetSpeed vs. The Dogs.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Gabe Kidd, David Finlay y Clark Connors vencieron a Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey (****) Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Ava Lawless y Gigi Rey (** 1/2) Rush venció a Anthony Bowens (****) Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Andy Anderson y Mo Jabari (***) Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Hechicero y El Clon (*****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Myron Reed (**** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla y Marina Shafir (*)

►Los números de AEW Collision 11 de abril 2026

El show de AEW Collision del 2 de abril 2026 tuvo un promedio de 423 mil televidentes en TNT, esto esta por encima con respecto a los 373 espectadores del programa de la semana pasada.

El programa de esa semana destacó porque Collision fue grabado y no en vivo, y también por regresar a su horario habitual de los sábados por la noche, después de que el programa de la semana anterior fuera relegado a un jueves por la noche debido a los compromisos de TNT con el Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2026.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,07 del programa de la semana anterior.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 12 de abril de 2025, Collision atrajo a 455.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,12 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 13 de abril de 2025, Collision, atrajo a 467.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,13.