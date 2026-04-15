Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 21 de abril 2026

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Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Tony D’Angelo retener el campeonato NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 14 de abril vimos:

  1. Kelani Jordan venció a Jaida Parker (*** 1/2)
  2. Kali Armstrong venció a Skylar Raye (***)
  3. CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Ethan Page (*)
  4. EK Prosper venció a Dorian Van Dux (****)
  5. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Jacy Jayne (**** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 21 de abril 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 21 de abril 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Dion Lennox
  • LAST WOMAN STANDING: Sol Ruca vs. Zaria
  • LUCHA DE ATAUD POR EL CAMPEONATO  FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe
  • Joe Hendry vs. Keanu Carver
Información del Evento
Fecha Martes 21 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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