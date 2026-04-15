Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 21 de abril 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Tony D’Angelo retener el campeonato NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 14 de abril vimos:

Kelani Jordan venció a Jaida Parker (*** 1/2) Kali Armstrong venció a Skylar Raye (***) CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Ethan Page (*) EK Prosper venció a Dorian Van Dux (****) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Jacy Jayne (**** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 21 de abril 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 21 de abril 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Dion Lennox

Myles Borne (c) vs. Dion Lennox LAST WOMAN STANDING: Sol Ruca vs. Zaria

Sol Ruca vs. Zaria LUCHA DE ATAUD POR EL CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe

Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe Joe Hendry vs. Keanu Carver

Información del Evento Fecha Martes 21 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión The CW Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida Capacidad 400 espectadores