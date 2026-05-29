Previo MLW Fusion 30 de mayo 2026 | Hammerstone vs. Bishop Dyer

El elenco de MLW Fusion se presenta este sábado en The Signal, en Chattanooga, Tennessee, coliseo con capacidad para 2,000 aficionados.

► Este sábado en MLW Fusion

El sábado 30 de mayo marcará mucho más que el regreso de un programa semanal. Será el renacimiento de MLW Fusion como una pieza importante dentro del panorama de la lucha libre moderna, recuperando el espíritu clásico de las noches de sábado mientras intenta construir una nueva identidad para Major League Wrestling. La empresa volverá con un estreno especial de dos horas a las 6:05 PM ET en YouTube y posteriormente en beIN Sports, retomando un horario cargado de nostalgia para los aficionados veteranos.

La nueva era de MLW Fusion tendrá un choque de poder absoluto cuando Hammerstone se enfrente a Bishop Dyer este sábado 30 de mayo en el episodio especial de regreso de Fusion. La empresa ya ha promocionado el combate como una batalla con implicaciones directas en la escena del Campeonato Mundial Peso Completo, dejando claro que el ganador podría colocarse rápidamente cerca de Killer Kross.

El regreso de MLW Fusion este sábado 30 de mayo tendrá uno de sus enfrentamientos más llamativos cuando Trevor Lee choque contra Austin Aries en un duelo que representa perfectamente la esencia de esta nueva etapa de la empresa: juventud explosiva contra experiencia calculadora. MLW ya promociona la lucha como “el primer gran combate de la nueva era de Fusion”, dejando claro que ambos llegan con aspiraciones inmediatas de protagonismo.

La división femenina tendrá uno de sus combates más importantes del año cuando Shotzi se enfrente a Priscilla Kelly este sábado 30 de mayo durante el regreso de MLW Fusion. La empresa ha promocionado la lucha como un choque con implicaciones directas rumbo al Campeonato Mundial Femenil de MLW, actualmente en poder de Shoko Nakajima, dejando claro que la ganadora quedará muy cerca de una oportunidad titular.