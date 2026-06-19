Previo MLW Fusion 20 de junio 2026 | Místico vs. Templario

El elenco de MLW Fusion se presenta este sábado en el Cicero Stadium en Chicago, Illinois, Estados Unidos. coliseo con capacidad para 1,800 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL PESO MEDIO MLW: KUSHIDA (c) retuvo ante Alan Angels LUCHA CALLEJERA AL ESTILO CHICAGO: Josh Bishop venció a Matthew Justice CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO MLW: Killer Kross (c) vs. Matt Riddle – No Contest

► Este sábado en MLW Fusion

Dos representantes de distintas generaciones se encontrarán en el centro del ring para demostrar quién puede imponer su estilo. Místico llega respaldado por años de éxitos y por una reputación construida a base de vuelos espectaculares y momentos memorables. Frente a él estará Templario, un competidor que ha destacado por su intensidad, su fuerza y una capacidad cada vez mayor para adaptarse a cualquier escenario. El choque promete un ritmo vertiginoso desde el primer campanazo.

Hammerstone se mide con Último Guerrero. Hammerstone buscará imponer su físico dominante y demostrar por qué sigue siendo uno de los nombres más importantes de MLW. Sin embargo, enfrente tendrá a un veterano que ha sobrevivido a generaciones enteras de competidores. Último Guerrero conoce todos los recursos del oficio y seguramente intentará llevar el combate a un terreno donde la experiencia pueda neutralizar la ventaja física de su rival.

El Campeonato Nacional de MLW esté en juego. El campeón, Blue Panther, defenderá el cinturón frente al siempre polémico Austin Aries. Blue Panther representa la tradición, la técnica depurada y décadas de conocimiento acumulado sobre los encordados. Aries, por su parte, llega con la confianza de quien ha conquistado campeonatos alrededor del mundo y no tiene reparos en recurrir a cualquier ventaja para alcanzar la victoria.