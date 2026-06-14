Resultados MLW Fusion 13 de junio 2026 │Killer Kross vs. Matt Riddle

Major League Wrestling presentó su show semanal MLW Fusion el 13 de junio de 2026, desde el Cicero Stadium en Chicago, Illinois, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por BeIN Sports e Youtube.

MLW Fusion presentó una cartelera compacta pero intensa, con dos campeonatos en juego y una violenta Chicago Street Fight que elevó la emoción de la noche. Entre la técnica de KUSHIDA, la brutalidad de Josh Bishop y el caos que rodeó el combate estelar por el Campeonato Mundial Peso Completo, el programa dejó varios momentos memorables y nuevas interrogantes de cara a los próximos eventos.

► Resultados MLW Fusion

CAMPEONATO MUNDIAL PESO MEDIO MLW: KUSHIDA (c) retuvo ante Alan Angels. KUSHIDA resistió la ofensiva de Alan Angels y encontró el momento perfecto para aplicar una de sus llaves características al brazo, obligando a su rival a rendirse y conservando el campeonato. LUCHA CALLEJERA AL ESTILO CHICAGO: Josh Bishop venció a Matthew Justice. En una lucha llena de violencia y uso de armas, Josh Bishop tomó la ventaja definitiva tras un brutal intercambio de castigo, dejando a Matthew Justice sin posibilidades de recuperarse para conseguir la victoria. CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO MLW: Killer Kross (c) vs. Matt Riddle – No Contest. Killer Kross y Matt Riddle protagonizaron un intenso enfrentamiento por el título mundial, pero la situación se salió completamente de control con múltiples intervenciones y caos alrededor del ring, provocando que el combate terminará sin decisión oficial.

La retención de KUSHIDA reafirmó su posición como uno de los campeones más sólidos de MLW, mientras que Josh Bishop salió fortalecido tras sobrevivir a una dura batalla callejera contra Matthew Justice. Aunque el combate principal entre Killer Kross y Matt Riddle no tuvo un desenlace definitivo, el resultado dejó abierta una rivalidad que parece estar lejos de terminar. En conjunto, fue un episodio entretenido que combinó lucha técnica, violencia controlada y desarrollo de historias importantes. Puntuación final 8/10