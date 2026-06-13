Previo MLW Fusion 13 de junio 2026 | Killer Kross vs. Matt Riddle

El elenco de MLW Fusion se presenta este sábado en la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania, coliseo con capacidad para 1,300 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL MLW: Shotzi Blackheart venció a Shoko Nakajima (c) Místico venció a Diego Hill LUCHA DE MESAS POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MLW: The Skyscrapers (Bishop Dyer y Donovan Dijak) (c) retuvieron ante The Good Brothers (Karl Anderson y Doc Gallows)

► Este sábado en MLW Fusion

La rivalidad entre Killer Kross y Matt Riddle llega a un nuevo capítulo. Kross conquistó el Campeonato Mundial al ganar Battle Riot VIII, eliminando precisamente a Riddle en los momentos finales del combate. Desde entonces, el campeón ha dominado la escena principal, pero Riddle busca recuperar el lugar que considera suyo. La presencia de Scarlett Bordeaux podría inclinar la balanza a favor del monarca, mientras que Alex Hammerstone sigue rondando la órbita titular y podría convertirse en un factor inesperado.

KUSHIDA llega como campeón y miembro de CONTRA Unit, una alianza que ha cambiado completamente su actitud dentro de MLW. Tras un reciente ataque entre bastidores a Alan Angels, la tensión entre ambos alcanzó un nuevo nivel. Angels tendrá la oportunidad de demostrar que puede competir al máximo nivel, pero enfrente estará uno de los luchadores más técnicos del mundo.

Cuando Matthew Justice y Joshua Bishop se enfrenten, las reglas prácticamente dejarán de existir. Su enemistad se remonta a Battle Riot VIII, donde Bishop eliminó a Justice de forma brutal al lanzarlo a través de una mesa. Ahora, en una Chicago Street Fight, ambos tendrán libertad para utilizar mesas, sillas y cualquier objeto que encuentren a su alrededor.