Resultados MLW Fusion 6 de junio 2026 │The Skyscrapers vs. The Good Brothers

Major League Wrestling presentó su show semanal MLW Fusion el 6 de junio de 2026, desde el Silver Spurs Arena en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por BeIN Sports e Youtube.

MLW Fusion presentó una cartelera compacta pero cargada de momentos importantes el 6 de junio de 2026. La noche estuvo marcada por un cambio titular en la división femenil, una destacada exhibición de lucha libre por parte de Místico y una intensa lucha de mesas por el Campeonato Mundial de Parejas. Con rivalidades en crecimiento y campeonatos en juego, el programa dejó varios momentos memorables que podrían tener un impacto significativo en el futuro inmediato de MLW.

► Resultados MLW Fusion

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL MLW: Shotzi Blackheart venció a Shoko Nakajima (c). Shoko Nakajima intentó conectar su sentón desde la cuerda superior, pero Shotzi Blackheart lo evitó y respondió con su propio sentón para conseguir la cuenta de tres y convertirse en la nueva campeona. Místico venció a Diego Hill. Tras una intensa batalla de lucha libre, Místico sorprendió a Diego Hill con un espectacular Spanish Fly desde la cuerda superior, seguido de un Canadian Destroyer y un Frog Splash para sellar la victoria. LUCHA DE MESAS POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MLW: The Skyscrapers (Bishop Dyer y Donovan Dijak) (c) retuvieron ante The Good Brothers (Karl Anderson y Doc Gallows). Cuando Karl Anderson parecía tener el combate bajo control, una distracción permitió que Donovan Dijak lo levantara y lo atravesara contra una mesa, asegurando la retención del título para The Skyscrapers.

MLW Fusion del 6 de junio de 2026 cumplió con creces su objetivo de ofrecer un programa entretenido y relevante. La coronación de Shotzi Blackheart como nueva campeona mundial femenil fue el acontecimiento más importante de la noche, mientras que Místico y Diego Hill brindaron un combate dinámico que destacó por su espectacularidad. Por su parte, la lucha de mesas por los títulos de parejas aportó intensidad y un cierre contundente para el evento. En conjunto, fue un episodio sólido que avanzó varias historias importantes y dejó buenas expectativas para las próximas semanas. Puntuación final 8/10