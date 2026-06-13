Mundial 2026: Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay

Se cumplieron ya los dos partidos del Día 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Mundial 2026 ya está en marcha y la jornada cerró con un gran partido, emocionante, en donde Estados Unidos sorprendió y goleó a Paraguay por 4 goles a 1.

► Así fue la dura y sorpresiva derrota de Paraguay ante Estados Unidos, por el Grupo D del Mundial 2026

El partido se jugó desde el SoFi Stadium, que albergó las dos noches de WrestleMania 39 en 2023. Aunque, oficialmente, la FIFA llama al estadio como Estadio Los Ángeles durante el torneo, ubicado en Inglewood, California.

Estados Unidos salió, sorpresivamente, con una presión alta que les permitió hilar una buena jugada en donde el estadounidense Christian Pulisic mandó un centro atrás bastante peligroso en el área chica. El mediocampista paraguayo Damián Bobadilla, hijo del recordado arquero Aldo Bobadilla, quiso despejar la pelota, pero en su afán por sacar el balón, terminó llevándose la pelota por delante y anotando un autogol, el primer gol en propia puerta de este Mundial 2026.

Al minuto 31, el jugador Floarin Balogun recibió una asistencia de Pulisic y logró dar un tremendo zapatazo para mandar el balón contra la red. Minutos después, Balogun anotó otro gol, pero no valió por un claro fuera de lugar.

Al minuto 47 del primer tiempo, de nuevo, Balogun logró anotar el tercero para completar su doblete, el primer doblete de este mundial, con tremendo disparo de pierna derecha hacia la escuadra, en todo el ángulo de la telaraña, tras un pase de Malik Tillman, en un remate imposible para el arquero.

Al minuto 72, el recién ingresado Mauricio Prado aprovechó un rebote en el área estadounidense y descontó tras una asistencia de Julio Enciso.

Y aunque parecía que Paraguay podría meterse en el partido con el descuento, la realidad fue otra. Estados Unidos siguió dominando el juego, llevando con calma la delantera en las acciones. Y al minuto 97 del segundo tiempo, ya para finalizar, Alex Freeman hizo un buen pase a Giovanni Reyna, quien realizó una gran definición pegándole al balón de tres dedos, una trivela, que sorprendió a todos.

De acuerdo con las calificaciones de rendimiento de Sofascore, Folarin Balogun de Estados Unidos fue el mejor de la cancha, la gran figura de la noche, el MVP del partido con un puntaje de 8.7. Le siguió Giovanni Reyna con 7.7, Tim Ream con 7.6 y Malik Tillman con este mismo puntaje. Por el lado de Paraguay, el mejor fue Mauricio Prado con un puntaje de 7.1, quien entró desde el banquillo para hacer el gol del descuento.