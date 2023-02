Por qué tienes que empezar a ver Women of Wrestling

Women Of Wrestling (WOW) hizo su retorno a la televisión el 17 de septiembre de 2022 después de una pausa de dos años. No fue quizá lo que tanto la compañía como sus integrantes y los fanáticos esperaban, pero no piensan rendirse y -en una reciente entrevista con The RCWR Show– la luchadora de la compañía Jessie Jones explica por qué hay que verla.

WOW Women Of Wrestling present: The Best of Jessie Jones!! pic.twitter.com/nXalmiJHJw — WOW – Women Of Wrestling (@wowsuperheroes) July 1, 2022

► ¿Por qué ver WOW?

“Estas chicas que han venido, son todas tan únicas. Todas ellas tienen tantos orígenes diferentes, diferentes historias. Tienes a Kandi Krush, que era como una atleta olímpica y una boxeadora. Foxy Fierce es increíblemente atlética y ha crecido muy rápido. No deberías dormir con ninguna de estas chicas porque todas estas chicas son superheroínas y futuros nombres familiares. Sabes, es tan loco comenzar como, comencé a luchar en el área del mercado de pulgas de Memphis, Indiana, donde tuve mi primer combate y creo que había 30 personas allí.

“Y pasar de eso a más de 17 años de estar involucrada en la lucha libre, desde la gestión hasta la acción en el ring, sigue siendo tan real. Como, no podrías haberme dicho a mi yo de 12 años, que estaba viendo Monday Night Wars y esas cosas mientras gritaba a todo pulmón por Stone Cold o Mankind… Si me hubieras dicho: ‘Oye, un día vas a estar en la televisión y vas a conocer a todas estas personas’. Hubiera dicho: ¡Cállate! ¡Sal de aquí! ¡Es una locura!’. Las chicas aquí, quieres verlas todas porque vas a estar como ¿dónde han estado? ¿Por qué no las he visto? ¿De dónde salieron estas chicas? Eso es lo que van a decir los fans. Si eres fanático de la lucha libre vas a ver este show y aunque sea por primera vez, vas a estar como ¿cómo no conocía a este Foxy Fierce? ¿Has visto a Kandi Krush? ¡Dios mío, es tremendo! Hay algo y alguien en el programa con el que cualquiera y todos pueden identificarse”.

