Los 'peligros' de Power Slap League

Sean O’Malley, aspirante al peso gallo de la UFC, considera que la Power Slap League de Dana White es peligrosa para quienes deciden competir.

Durante un reciente episodio del podcast BROMALLEY, O’Malley opinó sobre la Power Slap League y la lucha profesional a bofetadas.

“Es un golpe gratuito en la barbilla“, dijo O’Malley. “No sé, no puedo verlo. No sé si puedo verlo porque entiendo lo que son las conmociones cerebrales. Sé lo malo que es y lo malo que es hacerle eso a tu cerebro… He visto miniaturas y miro para otro lado, ni siquiera puedo verlo…”.

“Da tanto miedo pensar en eso, perder la memoria. Pero no piensas en ello cuando [tienes 20 años]. La gente tiene que tener cuidado, vas a querer ese cerebro”.

La Comisión Atlética del Estado de Nevada se convirtió en el primer estado en sancionar el Power Slap, y otros estados podrían seguir su ejemplo en el futuro. El periodista de MMA Ariel Helwani criticó recientemente la decisión de la NSAC de aprobar el Power Slap.

O’Malley es el máximo aspirante al peso gallo de la UFC en el momento de escribir este artículo y podría conseguir una oportunidad por el título en su próximo combate. Se espera que Aljamain Sterling y Henry Cejudo se enfrenten por el título a finales de este año. Power Slap aún está en pañales, pero O’Malley y otros creen que los luchadores deberían considerar las posibles consecuencias a largo plazo de competir.