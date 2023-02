El 'verdadero campeón' de peso semicompleto UFC

Jamahal Hill no está dispuesto a entrar en discusiones sobre si Jiří Procházka debería seguir siendo considerado el campeón semicompleto.

El recién coronado campeón recibió un mensaje de Procházka poco después de su victoria, y Hill se mostró en desacuerdo cuando Ariel Helwani sugirió que el luchador lesionado seguía siendo el “verdadero” campeón durante una aparición en The MMA Hour.

“Mi hombre apenas ha ganado a Glover”, dijo Hill. “Si disputan esa pelea diez de cada diez veces, ¿cuántas veces gana Jiri? Porque sé a ciencia cierta que no son diez, ni nueve, ni ocho. Y por lo que hemos visto, es más probable que sea al revés. Glover sigue en este planeta, ¿entiendes lo que digo? Porque como ser honesto.

“Sobre la base de la lucha que has visto entre ellos dos, no ver a mí y Glover, yo y Glover no había luchado. Pero tienes diez veces la cantidad que usarías, tienes que poner tu dinero en un lado, ¿quién va a ganar más veces de las diez? ¿A quién eliges?”

“Aquí hay otro factor a tener en cuenta. Hermano, tuvo una lesión que fue lo suficientemente fea como para comprometerlo tanto como para tener que recuperarse y volver. ¿Va a ser el mismo tipo? Ahora mismo, el nivel en el que hablas de él como el mejor, no está a ese nivel. Porque si lo estuviera, sería capaz de luchar… En cuanto a lo que estamos hablando, ‘activo’, siempre que pienso en quién es el mejor activo que podría ir bien – yo soy el mejor.”

Aunque algunas partes podrían argumentar que Procházka debería ser considerado el campeón hasta que realmente haya perdido el título, una cosa que no se puede negar es que Hill realizó la mejor actuación de su carrera en el UFC 283 y ahora es quien ostenta el cinturón de los semipesados.

Será interesante ver lo que la UFC intenta hacer para la primera defensa del título de Hill, dado que aún no hay un calendario concreto sobre el regreso de Procházka, pero Magomed Ankalaev o Jan Błachowicz podrían estar ansiosos por eliminar el recuerdo de su empate en el UFC 282.