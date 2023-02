Previa del próximo episodio de Women Of Wrestling

Women Of Wrestling (WOW) hizo su retorno a la televisión el 17 de septiembre de 2022 después de una pausa de dos años. No fue quizá lo que tanto la compañía como sus integrantes y los fanáticos esperaban. En Súper Luchas estuvimos valorando los motivos, uno de los cuales fue la controversia en torno a Tessa Blanchard. Pero con más o menos éxito en sus primeros pasos, continúan adelante y mañana 4 de febrero de 2023 van a lanzar su episodio 21, acerca del cual tenemos todos los detalles.

► El episodio 21 de Women Of Wrestling

Las luchas que presentará son las siguientes:

Campeonato de Parejas WOW : Miami Sweet Heat (c) vs. Holly Swag y Big Rig Betty

: Miami Sweet Heat (c) vs. Holly Swag y Big Rig Betty Malia Hosaka vs. Tiki Chamorro

GiGi Gianni y su nueva pareja lista para la acción

Y la sinopsis del show dice así:

EPISODIO 21: “Curveball Contenders”: ¡El dúo de madre e hija de Holly Swag y Big Rig Betty tiene a todos hablando! Esta noche tienen una oportunidad sorprendente por el Campeonato de Parejas WOW en el evento principal contra las Campeonas de Parejas de Miami Sweet Heat, Lindsey y Laurie Carlson. ¿Estas recién llegadas darán la sorpresa? ¿O el Sweet Heat de Miami será demasiado para Holly Swag y Big Rig Betty? ¡La líder del Team Exile, Alpha Malia Hosaka se enfrenta a la vibrante chica isleña Tiki Chamorro en una lucha individual! También veremos a GiGi Gianni y su impactante nueva compañera de equipo en acción.

Además, a continuación, vemos el tráiler:

No estamos hablando de la WWE o All Elite Wrestling pero siempre es interesante saber lo que pasa más allá en la lucha libre profesional. Y existe todo un mundo fuera de las dos compañías más grandes. Solo hablando de Estados Unidos. ¿Te gusta Women of Wrestling?