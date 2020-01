WWE ahora tiene una empresa fuerte en Estados Unidos que puede hacerle competencia a la hora de contratar a los mejores luchadores que quieren competir al máximo nivel en un gran escaparate. AEW todavía no se puede comparar con el Imperio McMahon, pero esa es la intención, alcanzar un tamaño tan grande pero en sus propios términos. Y hasta ahora se han hecho con nombres que también interesaban y recibieron ofertas del gigante del entretenimiento, como es el caso de dos de las mayores promesas actuales de las que hablamos recientemente.

Si miramos a la división femenil podemos hablar de Kris Statlander, que acaba de sumarse a la lista de quienes explican por qué rechazaron a Vince McMahon para firmar un contrato con Tony Khan. La luchadora explicó su decisión en el Catching Up With Alicia Atout.

«Cuando supe que WWE estaba interesada en contratarme muchos pensamientos pasaron por mi mente. Estaba realmente estresada. No sabía lo que iba a hacer. Y finalmente no acepté. No sé cual fue la decisión correcta. Una pensaría que es un sueño hecho realidad que WWE te ofrezca un contrato, pero en realidad yo nunca tuve ese objetivo en mi carrera como luchadora. Pensé: ‘¿Voy a ser feliz? ¿Es de verdad lo que quiero hacer?’. Estaba muy nerviosa y estresada por la decisión que tenía que tomar. Estoy disfrutando mucho desde que entré a AEW, estoy disfrutando mucho todas las oportunidades que me dan. No me arrepiento de nada».