Vuelve la polémica: Negativa de luchadores a Arabia Saudita

Unas horas atrás en SÚPER LUCHAS confirmamos que WWE celebrará su primer evento en Arabia Saudita de este 2020 el 20 de febrero. En cinco semanas el Imperio McMahon estará de vuelta en tierras saudíes para la celebración de una nueva velada luchística que encanta a la fanaticada local, así como también a muchas otras, pero que es rechazada por tantas otras. También lo es por muchas Superestrellas, que prefieren quedarse en casa o incluso realizar shows en otro sitio en vez de viajar a un país que vulnera los derechos humanos.

Y vuelva la polémica en torno a dicho tema, como era de esperar, como ocure cada año desde 2018. El primer informe de este año proviene de Paul Davis, reportero de WrestlingNews.co.

«Después de los problemas mecánicos que tuvieron el año pasado en Arabia Saudita muchos luchadores dijeron que no volverían para nuevos eventos en el país. Ahora, con las intensas tensiones que existen en el Medio Oriente, sobre todo con los problemas recientes en Irán, ha aumentado el número de luchadores que se preguntan si de verdad deberían participar en el nuevo show. También me han dicho que al menos dos luchadores más han tomado la decisión en firme de que no lo harán«.