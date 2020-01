El plan que WWE tenía para Darby Allin antes de irse a AEW

No está a la altura de los grandes nombres, aunque se está codeando con ellos, o batiéndose el cobre, mejor dicho, pero sin duda es una de las mayores promesas de AEW. Hablamos de Darby Allin, que solo tiene 23 años y está haciéndose un nombre en la industria luchística a base de puro talento en los encordados y carisma. El próximo 15 de enero, en Bash at the Beach, el especial que la empresa realizará en el sitio de Dynamite, tendrá una nueva oportunidad de mostrar lo que vale cuando se vea las caras con PAC.

De forma completamente diferente, pero Allin podría estar haciendo lo que está haciendo en NXT. Antes de que firmara con su actual compañía recibió un ofrecimiento de, entre otras, WWE. Unos meses atrás explicó de forma breve por qué lo rechazó, mencionando la libertad creativa como su principal motivo. Ahora vuelve a hablar de ello, pero está vez con Chris Jericho en su podcast.

► El plan que WWE tenía para Darby Allin

«Creo que no hubiera encajado bien en el sistema de desarrollo de WWE. Querían hacer algo como que yo fuera al Centro de Rendimiento, pero no para una prueba, sino que fuera allí para firmar un contrato y trabajar durante un año para después tal vez... Qué estupidez. Que se vayan a… «La cuestión es que esa es la belleza de AEW, van hacia delante y apuestan por la gente. Es una locura pensar que tengo muchos amigos que pudieron elegir entre AEW y WWE y eligieron WWE. Pensé: ‘Chicos, no pueden hacerlo’. Es como ser uno más de esos tipos que nunca tienen oportunidades. ¿No preferirían estar a la vanguardia de lo que estamos haciendo?».

Allin cuenta además de que Cody fue quien le ofreció un contrato después de verlo en un combate con Pentagón Jr. Y si tenemos en cuenta que ambos solo se vieron las caras en tres ocasiones y que dos de ellas fueron después del nacimiento de All Elite Wrestling (PWG Battle Of Los Angeles 2019 y The Store Horsemen Podcast presents: Storecade), descubrimos que ese combate que sorprendió a Rhodes fue el que disputaron el 9 de noviembre de 2018 en NEW Redemption. No les revelaremos el resultado.