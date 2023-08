El más reciente intento de WWE de crear una división de peso crucero fue 205 Live. En realidad, la crearon, pero al final no funcionó y fue cancelada. Los motivos son variados. Empezaríamos con que creativamente no tuvo el mejor de los tratos. Continuaríamos con que no se incluyeron o no se pudieron incluir a todos los grandes luchadores posibles, desde Johnny Gargano a Kota Ibushi pasando por Chad Gable, Adam Cole, Ricochet o Zack Sabre Jr.. Algunos participaron en el torneo que dio inicio a la marca pero no se quedaron en la compañía.

► NXT Live (11/8)

Uno de sus integrantes fue Brian Kendrick y él explica en IN THE ROOM por qué en WWE no funciona una división de peso crucero.

«Los luchadores crucero no son físicamente imponentes. Supongo que gran parte de la razón por la que la audiencia en general no se siente atraída por la lucha crucero o no la ansía tanto, y la razón por la que Vince no la ha promovido en el pasado, es porque el espectador promedio masculino cree que podría vencer a un luchador crucero.

«¿Cuál sería el sentido de ver a alguien competir si pienso que podría derrotarlo? Creo que esa es la razón de la falta de atracción hacia la lucha crucero. No es una lucha, es una actuación fantástica«.

Recordemos que el ahora luchador independiente y entrenador fue Campeón de Peso Crucero durante 30 días en 2016. Él, como muchos de los nombres más importantes de 205 Live, ya no son WWE Superstars. Por ejemplo, Buddy Matthews y PAC están ahora en AEW y KUSHIDA está en IMPACT. Y otros como Mustafa Ali o Cedric Alexander no dan encontrado su sitio en la compañía. Sería interesante que, habiendo aprendido de esta experiencia, WWE lanzara una nueva división de peso crucero.