Rey Mysterio pronuncia sus primeras palabras después de haber ganado el Campeonato de Estados Unidos durante el SmackDown de anoche, cuando venció a Austin Theory de manera sorpresiva para gozo de todo el WWE Universe. Cabe mencionarse también que The Master of the 619 entró al combate en sustitución de su amigo Santos Escobar, a quien el entonces monarca atacó para que no pudiera enfrentarlo en el programa. Vamos ahora con lo dicho por el enmascarado en SmackDown Lowdown.

HE DID IT!!! @reymysterio defeats @_Theory1 and becomes the NEW United States Champion! #SmackDown pic.twitter.com/TtGmbiBSCF

«Hoy ha sido un verdadero montaña rusa, desde el momento en que llegué hasta ahora. Estaba tan enfadado, y mi frustración y rabia se apoderaron de mí cuando salí a luchar contra Austin, que en ese momento no estaba pensando realmente en las consecuencias finales, que es [ser Campeón de los Estados Unidos]. Mi equipo, la LWO, este no es solo mi título. Es nuestro título.

«Es el título de la LWO. Dios mío, esta es nuestra unión aquí. Esto es lo que nos une. Cuando tienes tipos como Austin Theory, con los que todos nos cruzamos en algún momento de nuestras vidas, tienes que poner fin a eso, y creo que esta noche fue el momento perfecto para poner fin a Austin Theory«.

Es el primer título de Rey Mysterio desde que en 2021 fuera Campeón de Parejas SmackDown. Y es el primero individual desde que en fuera en dos ocasiones Campeón de Estados Unidos. Ambos son los únicos que ha tenido en esta etapa actual como WWE Superstar. Veremos qué sigue en adelante para él, tanto en lo relativo a Theory como a Escobar y el resto de la facción LWO. Los anteriores reinados fueron de 15 y 31 días, respectivamente. Mientras tanto, es tiempo de que The Great Mask of All Time festeje.

