Por qué Boston no acogerá la última lucha de John Cena

El pasado 20 de agosto, WWE y Peacock confirmaron la fecha del combate de retiro de John Cena: 13 de diciembre, cuando la promotora celebre Saturday Night’s Main Event XLII.

Sin embargo, no se reveló la localización de este nuevo especial televisivo, como tampoco el rival o los rivales para Cena. Y aunque se presupuso sería desde Boston, principal ciudad del estado natal del gladiador, varias fuentes, como PWInsider, reportan que a cambio, el escenario escogido es la Capital One Arena en Washington, D.C., luego de que este viernes la propia WWE anunciara que la última aparición de «The Champ» en Boston sería el 10 de noviembre al amparo del TD Garden.

► Un valioso retiro

Y ahora conocemos por qué Washington, D.C., y no Boston, albergará tamaño acontecimiento. Según Jon Alba de Sports Illustrated, en unas informaciones confirmadas por otros medios como F4WOnline.com, más de siete millones de dólares ofrecidos a WWE tienen la culpa de que la capital de EE.UU. se reserve tal privilegio. Aunque al mismo tiempo, Alba sugiere otro motivo.

Read between the lines, folks… https://t.co/NXYkr7cAU7 — Jon Alba (@JonAlba) September 5, 2025

«Leed entre líneas, amigos…»

Think about it being in DC, and you’ll realize why it’s not random. https://t.co/sGChhmINXf — Jon Alba (@JonAlba) September 5, 2025

«Piensa en DC, y te darás cuenta de por qué no es una elección al azar».

Véase, Alba dejó entrever que el aparente cambio de sede responde al hecho de la cercanía entre WWE y Donald Trump, presidente de EE.UU., cuya residencia oficial, la Casa Blanca, como saben, está situada en Washington, D.C.

En cualquier caso, he aquí las implicaciones restantes en el calendario de Cena.

15 de septiembre – Monday Night Raw, MassMutual Center de Springfield (Massachusetts, EEUU)

20 de septiembre – Wrestlepalooza, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis (Indiana, EEUU)

11 de octubre – Crown Jewel, RAC Arena, Perth (Australia)

10 de noviembre – Monday Night Raw, TD Garden, Boston (Massachusetts, EEUU)

17 de noviembre – Monday Night Raw, Madison Square Garden, New York City (New York, EEUU)

29 de noviembre – Survivor Series 2025, Petco Park, San Diego (California, EEUU)

13 de diciembre – Saturday Night’s Main Event XLII, Capital One Arena, Washington, D.C.