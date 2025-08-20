Confirmado: John Cena se retira el 13 de diciembre

Aunque había muchos rumores en torno a cuándo iba a darse realmente el retiro de John Cena de WWE y de la lucha libre profesional en general, el día de hoy, se acabaron dichos rumores.

Rumores que indicaban que WWE iba a lanzar un nuevo evento premium para contraprogramar AEW World’s End 2025 a finales de diciembre y que allí era en donde iba a darse el retiro de Cena, pero esto, no será así.

► La última lucha de John Cena será el 13 de diciembre de 2025 en WWE Saturday Night’s Main Event

Finalmente, el retiro de John Cena se dará el sábado 13 de diciembre de 2025, con un especial de WWE Saturday Night’s Main Event que se realizaría presumiblemente desde Boston, Massachusetts, a tan solo 50 minutos de West Newbury, Massachusetts, donde nació John Cena hace 48 años. Este es el comunicado de prensa oficial:

«PEACOCK Y WWE FIRMAN UN ACUERDO MULTIANUAL PARA TRANSMITIR EN EXCLUSIVA EN VIVO LA ICÓNICA SERIE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT

«Con las Superestrellas más importantes de WWE, combates titulares y mucho más, Saturday Night’s Main Event se transmitirá en horario estelar por Peacock cuatro veces al año.

El Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre de 2025, encabezado por el combate de retiro de la Superestrella de WWE John Cena, se transmitirá en vivo exclusivamente por Peacock.

Peacock seguirá albergando la librería de WWE Network hasta finales de 2025 y los eventos de NXT hasta marzo de 2026.

Peacock continuará siendo el hogar de la librería de SmackDown en diferido, mientras que USA Network seguirá siendo la sede exclusiva en vivo de SmackDown los viernes por la noche.

STAMFORD, Conn. – 20 de agosto de 2025 – Peacock y WWE®, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunciaron hoy un acuerdo de asociación multianual para transmitir en exclusiva la icónica serie Saturday Night’s Main Event en vivo a través de Peacock.

Saturday Night’s Main Event se emitirá en horario estelar exclusivamente en Peacock cuatro veces al año, presentando a las Superestrellas más importantes de WWE, rivalidades, combates titulares y más.

Peacock transmitirá en exclusiva dos ediciones de Saturday Night’s Main Event este año, la primera el 1 de noviembre. Además, el evento del 13 de diciembre contará con la lucha de retiro de John Cena.

La librería de WWE Network permanecerá disponible en Peacock hasta finales de 2025, y los Premium Live Events de NXT estarán disponibles en Peacock hasta marzo de 2026.

Durante la vigencia de la asociación, la librería de SmackDown se mantendrá en Peacock con un retraso de 30 días, mientras que USA Network seguirá como la sede exclusiva de las transmisiones en vivo de SmackDown los viernes por la noche.

“Estamos emocionados de traer Saturday Night’s Main Event exclusivamente a Peacock a partir de este otoño,” dijo Paul “Triple H” Levesque, Chief Content Officer de WWE. “NBCU ha sido un socio excelente durante muchos años, y esperamos seguir trabajando con ellos durante mucho tiempo más».

“Peacock ha tenido una relación maravillosa con WWE y estamos entusiasmados de que continúe en el futuro,” dijo Rick Cordella, Presidente de NBC Sports. “Saturday Night’s Main Event es uno de los contenidos más premium que produce WWE, incluido el próximo combate de retiro de John Cena, y todo será en vivo y exclusivo en Peacock.”

Saturday Night’s Main Event se estrenó originalmente en NBC en 1985 y se transmitió en la cadena hasta 1991. El evento regresó a NBCUniversal en septiembre de 2024 con una edición especial desde el Nassau Veterans Memorial Coliseum en Long Island, N.Y., el mismo recinto donde se celebró el primer Saturday Night’s Main Event.

«– NBC SPORTS –»