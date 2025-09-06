Esta noche, SmackDown abrió de una gran manera: con una emotiva promo de John Cena en lo que fue su última noche en SmackDown. Cena recordó cómo debutó hace varias décadas en esta misma arena de esta noche, la Allstate Arena de Rosemont – Chicago, Illinois.

Después, el recién coronado Campeón de los Estados Unidos WWE, Sami Zayn, apareció para agradecerle a John todo lo que había hecho por él a lo largo de su carera, y le dio una oportunidad por su título como retribución, la cual Cena aceptó.

► WWE oficializa John Cena vs. Brock Lesnar para WWE Wrestlepalooza 2025

La lucha terminó sin resultado, pues, de la nada, apareció Brock Lesnar y desató el caos. Atacó al réferi, atacó con un F5 a Sami Zayn y le dio una doble dosis de F5 a John Cena.

Después del corte comercial, WWE hizo oficial la lucha entre Lesnar y Cena con un anuncio de Michael Cole en los comentarios. Recordemos que Lesnar regresó a WWE tras casi 2 años de ausencia, atacando brutalmente a Cena en el evento premium SummerSlam 2025.

Así las cosas, John Cena y Brock Lesnar lucharán por última vez en la historia, este sábado 20 de septiembre en el evento premium WWE Wrestlepalooza 2025, desde el Gainbridge Fieldhouse en Indianápolis, Indiana.