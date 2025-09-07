Siete luchas establecidas para AEW All Out 2025

Hace poco más de una semana, el cartel de AEW All Out 2025 estaba aún por estrenar, cuando a cambio, ya sabíamos que por primera vez coincidiría en jornada de celebración con un evento premium del «main roster» de WWE, Wrestlepalooza. Hoy, prácticamente podríamos conjuntar un previo del PPV, pues sus principales luchas parecen haberse revelado, tras lo visto anoche en Collision.

Quienes afirman que el show de los sábados de AEW resulta prescindible en comparación con Dynamite, vieron acallados sus argumentos, porque un total de cuatro luchas fueron establecidas para All Out 2025.

Primeramente, todo apunta a que «Hangman» Page defenderá el Campeonato Mundial AEW ante Kyle Fletcher, luego del reto propuesto por el australiano y las recientes rencillas entre el vaquero y la Don Callis Family. Lucha que conecta con otra que parece se oficializará pronto a modo de ajuste de cuentas, Mark Briscoe vs. MJF, pues el «DEM Boy» tenía en su mira a Fletcher y el Campeonato TNT, pero Friedman le costó ayer la oportunidad de retarlo al interferir durante su duelo contra Konosuke Takeshita.

Además, Toni Storm, en un arrebato de grandeza, pidió enfrentar con su Campeonato Mundial AEW sobre la mesa a Jamie Hayter, Kris Statlander y Thekla, tras ser atacada por Triangle of Madness y rechazar la ayuda de la británica. Confirmada por AEW, será la sexta defensa de Storm y la primera tentativa titular para Thekla desde que compite en la empresa.

También confirmados, un duelo de ataúd entre Jon Moxley y Darby Allin, que se viene sugiriendo durante las últimas semanas, así como un choque de tercias donde The Hurt Syndicate al completo irá contra Ricochet y Gates Of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona).

► Cartel de AEW All Out 2025

Seguidamente todo lo que AEW ha hecho oficial hasta ahora para AEW All Out 2025, a celebrarse el 20 de septiembre desde la Scotiabank Arena de Toronto (Ontario, Canadá).

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Toni Storm (c) vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander vs. Thekla

CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Rhio

Adam Copeland y Christian Cage vs. FTR

LUCHA DE ATAÚD: Jon Moxley vs. Darby Allin

The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. Ricochet y Gates Of Agony (Bishop Kau y Toa Liona)

