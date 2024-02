Podría haber sorpresas para Elimination Chamber

Triple H ha estado diciendo que el próximo evento premium de WWE, Elimination Chamber 2024, que se realizará este 24 de febrero desde Perth, Australia, será «impresionante y épico». Pues bien, parece ser que Hunter tiene un as bajo la manga.

Según ha revelado Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, WWE podría presentar incluso más luchas de las anunciadas. Estas fueron sus palabras:

► ¿Cuáles serán las sorpresas para Eliminaton Chamber 2024?

«Va a haber algunas sorpresas. Hay rumores. No te preocupes, no se trata de The Rock. Pero no se sabe qué sorpresas podrían ser esas».



Eso sí, Meltzer no se atreve a decir qué o quiénes podrían ser estas sorpresas, pues no está seguro de la información. Solo sabe que The Rock no estará presente en la función, como ya Triple H lo anunció públicamente.