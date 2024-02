Bronson Reed niega rumor de por qué no estará en Elimination Chamber

Finalizando diciembre de 2023, Bronson Reed anunció al mundo que su esposa estaba embarazada. La noticia causó una gran emoción en él y en sus fanáticos. Sin embargo, en las últimas horas, algunos fans se han inventado una teoría que el luchador ha tenido que salir a desmentir.

Dicha teoría decía que el verdadero motivo por el cual Reed no clasificó para estar en el evento premium Elimination Chamber 2024, en Perth, Australia, tiene que ver con el embarazo de su esposa. Recordemos que Reed cayó ante Bobby Lashley la semana pasada en Raw, y no pudo clasificar a la Cámara de la Eliminación.

► Bronson Reed contesta a sus fans acerca de por qué no luchará en Elimination Chamber 2024

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Bronson Reed habló de su ausencia en el próximo evento premium de WWE. Estas fueron sus palabras:

Mi gente,

Sí, mi esposa está embarazada.

No, esa no es la razón por la que no estoy en #WWEChamber.

Gracias por preocuparse. A veces, las cosas simplemente no se alinean.

Sin duda algunas, los fans de Reed quieren verlo triunfando en WWE como estaba triunfando en NJPW cuando decidió volver a tierras norteamericanas. Pero, seguramente, Triple H tiene en mente un proceso largo y lento para convertirlo en una estrella.