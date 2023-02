Piper Niven quería pasar más tiempo en NXT

Doudrop había estado ausente de las pantallas de WWE desde septiembre de 2022 cuando junto a Nikki Cross retaron a las Campeonas de Parejas NXT, Kayden Carter y Katana Chance. Sin embargo, días después de conocerse el motivo de su ausencia, la británica reapareció en el reciente Royal Rumble, formando parte del combate de 30 mujeres, aunque lo que más llamó la atención fue el hecho de que lo hizo con el nombre luchístico que utilizó en NXT UK: Piper Niven, algo que muchos aprobaron.

► Piper Niven elogió el cambio de personaje de Nikki Cross

Antes del Royal Rumble, Sean Ross Sapp de Fightful tuvo la oportunidad de entrevistar a Piper Niven antes de que recuperara su nombre de NXT UK, y la británica expresó su entusiasmo por ver a su ex compañera de equipo Nikki Cross perseguir un papel más “orgánico” en contraste con su personaje de superheroína. Niven también lamentó no haber tenido tiempo de desarrollarse en NXT luego de que salió de NXT UK, puesto que llegó directamente al elenco principal.

“Conozco a Nikki bastante personalmente, así que al verla ser la pequeña asquerosa absoluta que es, dije: ‘Sí, él es muy orgánico, sí’. No, me encanta y me encanta esto para ella y yo amor a dónde va. Creo que ver sus pequeños sketches ha sido muy entretenido. Así que sí, estoy muy feliz por eso”.

“Fue muy divertido. Obviamente, no tuve la oportunidad de mezclarme en NXT tanto como quería, por lo que fue muy agradable ir allí y trabajar con la gente y entrenar con la gente allí. Fue una buena experiencia,”