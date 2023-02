El objetivo de Kerry Morton: el título mundial NWA

A sus 21 años, Kerry Morton ya está teniendo considarable éxito en la lucha libre profesional. Sin ir más lejos, en la actualidad es Campeón Mundial de Peso Completo Junior NWA. Pero no se conforma. De hecho, quiere el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA que posee Tyrus. Ambos reinan desde hace 107 días. Recientemente, el joven luchador dio a conocer este objetivo así como dio detalles de su relación con el dueño del título máximo, durante una entrevista con Sean Ross Sapp.

► El objetivo de Kerry Morton

“Entonces, a partir de este momento, 26 de noviembre de 2022, estoy trabajando por cuenta propia, pero creo que la confianza está llegando. NWA está creciendo. Tenemos algunas cosas locas por venir, especialmente la asociación con AAA, si no lo has visto. Así que creo que podría firmar con la National Wrestling Alliance y porque, aunque soy el campeón de peso pesado junior y peso un poco cerca de las 200 libras, quiero las diez libras de oro y Tyrus, te patearé las rodillas. Solo bromeo. No lo haré.

“Escucha, ¿puedo darle algo de espacio a Tyrus rápidamente? ¿Puedo darle algo de credibilidad? Te voy a decir esto: entrené con Tyrus antes de Hard Times 3. Vino a la escuela de Morton en Chuckey, Tennessee y entrenamos con él. Redujo algo de peso. Eso sí, Tyrus perdió cerca de 50 libras de NWA 74 a NWA Hard Times, que es una enorme cantidad de peso, especialmente para un hombre de ese calibre. Tengo que decirte que me dio una paliza en el buen sentido. Trabajamos duro. Así que escuchas estas ideas sobre: ‘¿Qué puede hacer Tyrus como campeón mundial de peso completo de la NWA?’. La sombra de una duda. Solo pido a los espectadores que le den una oportunidad. Dale una oportunidad, no estoy diciendo que apuestes por él. Estoy diciendo que le des una oportunidad, dale una oportunidad, dale un poco de tiempo. Mira lo que sucede. Eso es todo lo que puedo pedirle a un fanático de la lucha libre, así que lo pido. Tal vez este tipo solo necesita un poco de tiempo“.

¿Te gusta lo que está haciendo Kerry Morton en NWA?