Penta: «No soy otro luchador de México en la WWE»

Penta no solo ha llegado a WWE para formar parte del elenco ni para ser otro luchador mexicano: ha llegado para marcar su propio camino. El actual Campeón Intercontinental se explica a sí mismo y su trayectoria hasta el momento en la compañía estadounidense de lucha libre en una reciente entrevista con SHAK Wrestling.

► En palabras de Penta

Identidad propia

“No quiero ser el próximo Rey Mysterio. No quiero ser el próximo Alberto. No quiero ser el siguiente luchador mexicano. Quiero ser el primer Penta, porque Penta es diferente. Soy luchador, soy de México, todo eso es igual, pero dentro de mí soy muy diferente porque quiero ser el mejor ejemplo de lo que tienes que ser para tener éxito en esta vida. Amo a Rey Mysterio, es uno de los mejores de todos los tiempos, Alberto también, pero Penta es el presente, es ahora mismo, y estoy aquí disfrutando cada momento.”

La máscara y la transformación

“La diferencia es la energía. Cuando soy una persona normal soy más tranquilo, me tomo todo con calma, pero cuando me pongo la máscara siento mi cuerpo lleno de energía. Es como si quisiera golpear algo en ese momento. Penta es intensidad, es violencia cuando es necesaria, siempre con mucha energía. Para mí, lo más importante es eso, la energía. No sé cómo sea para otros luchadores, pero en mi caso es lo que define todo.”

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WWE 2K26 y su impacto

“Cuando me vi por primera vez en el videojuego fue como ‘wow, ese soy yo’. Nunca lo imaginé. Siempre pensaba en la lucha, en el personaje, en el equipo, pero no en algo así. Me siento muy orgulloso y agradecido con Dios, con la vida y con WWE por esta oportunidad. La entrada es 100% idea de Triple H. Cuando me explicó lo del fuego, los giros y todo eso, pensé que estaba bien, pero cuando lo vi en televisión fue increíble. Me siento muy cómodo con esa entrada porque es totalmente Penta, me encanta el fuego, la energía, todo eso.”

Lucha libre y referentes

“Para mí, el mejor estilo en el ring lo tiene mi hermano Rey Fénix. Y sobre la máscara, me encanta la de Rey Mysterio porque representa la lucha libre en todo el mundo. Es un símbolo muy importante para todos nosotros.”

Experiencia en WWE

“Ahora tengo más experiencia. Después de un año entiendo mejor cómo funcionan las cosas aquí. Ya viví Royal Rumble, WrestleMania, Elimination Chamber… ahora entiendo la fórmula, lo que tengo que hacer en cada momento. Al principio todo era nuevo, pero ahora en mi mente ya tengo claro cómo manejar cada situación.”

Objetivo en WWE

“Ahora en mi mente solo hay una cosa: mi reinado con el Campeonato Intercontinental (que acaba de ganar)”.