Will Ospreay y Alex Windsor se casarán en junio

Los luchadores ingleses de All Elite Wrestling, Will Ospreay y Alex Windsor contraerán nupcias en el mes de junio.

► Will Ospreay y Alex Windsor contraerán matrimonio

Esto fue dado a conocer por el propio Ospreay, en una entrevista que concedió a Tokyo Sports, luego de su participación en Sakura Genesis 2026 de New Japan Pro Wrestling.

Ospreay reapareció en Japón luego de más de dos años, en una lucha de tercias junto a HENARE y Great-O-Khan, sus ex compañeros de United Empire, para imponerse al combinado de El Desperado, Taichi y Yuya Uemura. Tras el combate, Ospreay expresó su deseo de disputar el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, actualmente en manos de Bolchin Oleg, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI, llevando como compañeros a Great-O-Khan y HENARE.

En la misma entrevista, Will Ospreay manifestó su deseo de continuar teniendo apariciones especiales con NJPW, además de seguir luchando con AEW. Sin embargo fue claro en señalar que no podría participar en «Dominion 6.14» ya que al día siguiente tendría un compromiso personal sumamente importante:

No puedo estar presente en el Osaka-jo Hall porque mi boda con Alex Windsor es al día siguiente del evento, pero quiero participar en la mayor cantidad posible de grandes combates de NJPW este año. AEW es el mejor entorno, pero tengo un cariño especial por Japón, y también quiero pasar más tiempo con los miembros de United Empire.

Tras este sorpresivo anuncio, Ospreay continuó, dando a entender que lo veremos seguido tanto en Japón como en Estados Unidos:

Es difícil pedirle a Tony Khan, que este año me permita tomarme unas seis semanas de descanso, pero lo he hablado con mi esposa y quiero volver a participar en el G1 Climax algún día. Nunca lo he ganado, así que quiero intentarlo de nuevo. Además, el cinturón del Campeonato de Peso Completo IWGP de cuarta generación, que se recuperó este año, lo han lucido Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, AJ Styles, Kenny Omega y otros, y siempre los he admirado. Así que también quiero tener ese cinturón.

Ospreay y Windsor tienen al menos dos años de relación sentimental, y anunciaron su compromiso en junio de 2025, por lo que la noticia de su boda era algo que ya se esperaba.

Will Ospreay recientemente retornó a la actividad luchística luego de una ausencia de siete meses tras someterse exitosamente a una cirugía de doble fusión de cuello en septiembre, por dos hernias discales que presionaban su médula. Tras una exitosa rehabilitación, fue dado de alta en febrero y regresó al ring de AEW a mediados de marzo, donde comenzó una rivalidad con Jon Moxley.

Por su parte, Alex Windsor laboró por muchos años en la escena independiente británica, hasta que a inicios de junio de 2025 firmó con AEW e integró el dúo Brawling Birds junto con Jamie Hayter. En enero debutó en Stardom y en marzo se apoderó del Campeonato Femenino NJPW STRONG tras doblegar a Syuri en la magna función de Pro Wrestling EVE, Wrestle Queendom VIII. Windsor ya se prepara par su primera defensa titular en el evento American Dream, que Stardom presentará en Las Vegas, donde se medirá a Saya Iida.