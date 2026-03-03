WWE Raw: Penta conquista el Campeonato Intercontinental

Dominik Mysterio defendió por séptima ocasión el Campeonato Intercontinental ante Penta, con una diferencia clave respecto a combates anteriores: The Judgment Day no interfirió directamente en el resultado.

La lucha arrancó a punta de golpes. Penta intentó imponer su velocidad con combinaciones rápidas, pero Dominik respondió con marrullerías y ataques directos para frenar el ritmo del mexicano. El control fue cambiando de manos constantemente, sin que ninguno lograra una ventaja clara.

Penta arrinconó a Dom en el esquinero, aunque el campeón reaccionó con una DDT en la ceja del ring que cambió momentáneamente el rumbo. Aun así, el enmascarado volvió al ataque con patadas y ráfagas ofensivas. Dominik contestó lanzándose con plancha hacia ringside y luego proyectando a Penta contra la barrera de contención.

Dominik amarró a Penta con las cuerdas y le conectó varios pisotones. Sin embargo, el retador resistió y volvió a encender al público con movimientos explosivos, incluyendo un backcracker que se quedó a dos segundos de la gloria.

► Momentos Clave

La tensión aumentó cuando Dominik pidió el martillo de la campana. JD McDonagh estuvo a punto de entregárselo, pero Finn Bálor lo impidió, dejando claro que Dom debía ganar por su cuenta.

Penta se lanzó con un vuelo hacia los miembros de The Judgment Day, regresó al ring y esquivó un fallido 619. Aprovechando el error, sorprendió a Dominik con un contundente Mexican Destroyer que esta vez sí fue definitivo. Con la cuenta de tres, Penta se proclamó Campeón Intercontinental.

► ¿Qué pasará ahora?

Después de siete intentos, Penta logró lo que parecía imposible: destronar a Dominik Mysterio sin interferencias directas, cerrando así un capítulo intenso y escribiendo uno nuevo como monarca Intercontinental.

Ahora habrá que esperar para ver quien será el próximo retador, posiblemente en una lucha en WrestleMania.