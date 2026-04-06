Previo TNA Rebellion 2026 | Mike Santana vs. Eddie Edwards

TNA estará este sábado 11 de abril en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio, (anteriormente llamado CSU Convocation Center), coliseo con capacidad para 15,000 aficionados y casa de los Cleveland State Vikings de la NCAA.

►El pasado TNA Rebellion

Las luchas presentadas fueron:

ULTIMATE X POR EL CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Moose (c) retuvo ante Leon Slater, Matt Cardona, Hijo del Vikingo, KC Navarro y Sidney Akeem LUCHA A CUATRO BANDAS POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: Ash By Elegance & Heather By Elegance (c) retuvieron ante Spitfire, Gigi Dolin & Tatum Paxley y Meta-Four (Lash Legend y Jakara Jackson) Ace Austin y The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) derrotaron a The System (Moose, Eddie Edwards y Brian Myers) CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Steve Maclin (c) derrotó a Eric Young FALLS COUNT ANYWHERE: Mike Santana derrotó a Mustafa Ali CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Masha Slamovich (c) retuvo ante Tessa Blanchard CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: Nic Nemeth y Ryan Nemeth derrotaron a The Hardys TRIPLE AMENAZA POR EL CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Joe Hendry (c) retuvo ante Ethan Page y Frankie Kazarian

► Este sábado en TNA Rebellion

Las semanas previas a Rebellion han estado marcadas por tensión, traiciones y advertencias que no se pueden retirar. En TNA, nadie llega a este evento por casualidad: cada luchador que pisa esa cartelera lo hace con una historia a cuestas… y algo que demostrar.

El campeonato mundial no es solo un título; es el eje alrededor del cual gira la ambición. El campeón llega presionado, observado, sabiendo que cada error puede costarle todo. El retador, en cambio, no carga con el peso… sino con el hambre. Y esa diferencia suele ser peligrosa.

The System han estado moviendo piezas con precisión. No buscan una victoria… buscan control absoluto. Oro, influencia, dominio. Y Rebellion parece el escenario perfecto para ejecutar su plan.

Mientras tanto, la división X promete robarse la noche. Ahí no hay miedo, solo riesgo. Cada combate es un recordatorio de que el futuro de la empresa se construye a base de velocidad, sacrificio y movimientos que desafían la lógica.

El cartel de TNA Rebellion 2026 es:

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Trey Miguel (c) vs. Mustafa Ali.

Trey Miguel (c) vs. Mustafa Ali. CAMPEONATO DE LA DIVISION X TNA: Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander.

Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (Matt Hardy & Jeff Hardy) (c) vs. The System (Brian Myers & Bear Bronson).

The Hardys (Matt Hardy & Jeff Hardy) (c) vs. The System (Brian Myers & Bear Bronson). Elijah vs. Frankie Kazarian.

HARDCORE COUNTRY MATCH: Mickie James, ODB & Taryn Terrell vs. The Elegance Brand (Ash by Elegance, Heather by Elegance & M by Elegance) (con Mr. Elegance & The Personal Concierge).

Mickie James, ODB & Taryn Terrell vs. The Elegance Brand (Ash by Elegance, Heather by Elegance & M by Elegance) (con Mr. Elegance & The Personal Concierge). CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Eddie Edwards.

Mike Santana (c) vs. Eddie Edwards. Nic Nemeth vs. AJ Francis.

CAMPEONATO MUNDIAL DE KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) vs. Lei Ying Lee.

Arianna Grace (c) vs. Lei Ying Lee. Moose vs. Special Agent 0.

Información del Evento Fecha Sábado 11 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360 Sede Wolstein Center Cleveland, Ohio Capacidad 15,000 espectadores