Paul Wight: «AEW no corre el riesgo de ser vendida»

En WWE tienen la intención de no cambiar nada cuando Endeavor pase a ser su propietaria. Sin embargo, no hace mucho nos enterábamos en SÚPER LUCHAS de que eso podría no ser así: «Nos dijeron que la fusión no finalizada está retrasando cambios importantes, pero se habla de al menos explorar cambios importantes para Raw con nuevas ideas cuando se lleve a cabo la fusión». Al final, serán diferentes personas las que tomen las decisiones, aunque mantengan a Vince McMahon, Triple H y compañía.

► AEW no se venderá

Por otro lado, sin entrar en comparaciones, porque no tienen sentido, y sin tampoco apuntar que una situación sea mejor que la otra, ahora vamos con que AEW en cambio no corre el riesgo de ser vendida. Esto es lo que apunta Paul Wight, un luchador que conoce a la perfección ambas empresas -recordémoslo como The Big Show en el McMahon Empire– en una reciente entrevista con Inside the Ropes. La razón es fácil: el propietario es Shahid Khan, padre de Tony Khan, un empresario mil millonario.

«Durante un tiempo, WWE eliminó a su competencia al comprarla. Sin embargo, ahora creo que la gente comprende que AEW no será comprada. Tenemos un multimillonario más grande, lo que significa que es un producto diferente que creo que los fanáticos ansían, porque ofrece algo único».

Es interesante apuntar que este hecho que señala The World’s Largest Athlete no tiene por qué impedir la venta de AEW. En todo caso, que la persona o personas que la compren tendrían mucho más capital económico que quienes quisieran, por ejemplo, adquirir IMPACT. Pero, ¿cuántas veces un multimillonario ha vendido una compañía a otro? Aunque, obviamente, el riesgo es mucho menor, eso sí, pues no existe tanta gente en el mundo que tenga más dinero que la familia Khan.