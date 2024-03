Paul Walter Hauser apareció en AEW durante el episodio de Rampage del 13 de enero de 2023 y no se ha olvidado de lo ocurrido entonces, guitarra incluida. Ha pasado un tiempo considerable así que cabe recordar que entonces fue confrontado por Jay Lethal, Sonjay Dutt y Jeff Jarrett y este último utilizó su instrumento para golpearle la cabeza.

Mientras hablaba recientemente con Chris Van Vliet, el ganador del Globo de Oro y del Emmy se acordaba de aquella ocasión, revelando si el guitarrazo fue planeado y contando que tiene una muy buena relación con Tony Khan, el presidente de la casa Élite:

«En el momento en que Sonjay Dutt agarró mi camisa, pensé, ‘Voy a abofetear a este tipo’. Jay Lethal simplemente ‘zas’ y caí al suelo. Luego, vi la guitarra. Jarrett, en serio, simplemente siendo Jeff Jarrett. Pensé, ‘Voy a recibirlo’. No iba a dejarlo pasar. También pensé ‘oh mi*rda’. ¡Bam! Escuché un zumbido en mi oído durante seis o siete segundos. No dolió tanto, pero escuché un zumbido en mi oído y estuve fuera de combate. Él iba en serio.

«Se llevaron el Globo, lo tuvieron por un tiempo, y mi idea era, vamos a darle un cierre. No sucedió. Después de un tiempo, contacté a Tony [Tony Khan], ‘Tengo que recuperar mi trofeo. No puedes seguir aferrándote a él’. Era el real. Espero que podamos terminar esa historia. No sé si alguna vez lo haremos. Tony [Tony Khan] ha sido súper genial, siempre me ayuda, ‘aquí tienes algunas entradas para el show, ven a pasar el rato’. Me invita a la mesa de producción. Es el mejor de los mejores. Es el hombre».

