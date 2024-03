En el estelar del reciente Monday Night Raw, Sami Zayn se impuso en una buena, pero muy complicada lucha ante otras cinco Superestrellas que buscaban ganar la oportunidad de retar a Gunther por el Campeonato Intercontinental WWE en WrestleMania 40. En última instancia, eliminó a Chad Gable, quien se quedó sin completar su historia particular ante el Ring General.

► Mucha gente quería la victoria de Chad Gable

A pesar de que Sami Zayn tendrá su combate en WrestleMania 40, queda con una sensación agridulce luego de que Booker T, en el último episodio del podcast Hall of Fame, reveló que Zayn tenía emociones encontradas sobre la victoria mientras los dos discutían el tema durante un vuelo a Orlando. La razón se debió a que Zayn creía que los fanáticos estaban molestos porque derrotó a Gable, quien durante mucho tiempo había estado buscando una revancha contra Gunther.

«Estábamos volando a Orlando y estábamos sentados uno al lado del otro en el avión. Lo juro… mucha gente estaba apoyando a Chad Gable. Y Sami, dije: ‘Hombre, qué lucha. Qué encuentro. Un día recordarás este y dirás: ‘Éste es el indicado’. «Este es el que me catapultó al siguiente nivel. Este es el que me puso en la luz, les permitió ver exactamente lo que puedo hacer».

«Y él estaba… literalmente molesto por la presión en línea que recibió de los fanáticos. Él estaba como ‘Hombre, pensé que los fanáticos me amaban. Y lo siguiente que sabes es que veo todas estas cosas’. Le dije: «Hombre, no puedes escuchar todo ese ruido blanco. Tienes que pensar en lo grandioso que fue ese encuentro, y vas a mirar atrás y decir: «Hombre, eso fue realmente un buen trabajo el que hice”. Pero todavía, como dije, sentía que había decepcionado a alguien, sólo porque los fanáticos no creían que el encuentro fuera tan bueno como yo pensaba».

Es posible que la molestia de los fanáticos no sea precisamente contra el personaje de Sami Zayn, sino por el hecho de que parecía que Chad Gable invirtió mucho más en esta historia y merecía esta oportunidad. De hecho, Zayn ya fue Campeón Intercontinental, y quizás una victoria no tenga el mismo valor que antes.