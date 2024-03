Paul Walter Hauser es un actor premiado y famoso que se encuentra en su mejor momento en Hollywood. ¿Por qué tiene el deseo de entrar a la lucha libre? En realidad, ya tuvo un combate en la promoción independiente REVOLVER, a la que volverá el 16 de marzo para enfrentar a Matt Cardona. Y además durante la reciente entrevista con Chris Van Vliet en la que habla de su pasión por los encordados también desafía a Sami Callihan a un combate en la misma empresa durante el fin de semana de WrestleMania 40.

What an episode! Golden Globe & Emmy Award Winning actor Paul Walter Hauser joined me to talk about taking a guitar shot from @realjeffjarrett in AEW, working with Clint Eastwood & his match this Saturday against @themattcardona at @pwrevolver 💪https://t.co/TUQNUd341z pic.twitter.com/z1MZWTXNTG — Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) March 12, 2024

► Paul Walter Hauser quiere luchar

«Parte de ello se debe a que quería saber cómo era, un poco como cuando haces investigación para un papel. Lo aprendí porque pensé que era interesante y nunca lo había hecho y quería hacerlo. Al hacerlo, tuve a personas como Dallas Page, Sean Waltman, Anthony Ogogo, Paul London, todos diciéndome: ‘En realidad eres bastante bueno y estás aprendiendo esto bastante rápido’. Envié metraje a personas como Nattie Neidhart, ella dice: ‘Tienes talento, solo tiene que ser pulido’. Desde el punto de vista físico, pueden decir lo que quieran sobre mí siendo un tipo grande. Algunos de mis luchadores favoritos son Bam Bam Bigelow, Kevin Owens, Vader.

«Estos tipos no son conocidos por estar en forma, son conocidos por ser ágiles y fuertes y tener algún tipo de carisma. Lo veo así…. hubo una entrevista con Tony Deppen, un luchador independiente. Alguien mencionó mi nombre y él dijo: ‘No sé quién es, pero probablemente estén copiando lo que Ron Funches y yo hicimos’. Yo pienso, tal vez tú y Ron Funches copiaron lo que hizo Dennis Rodman antes que ustedes y tal vez Dennis Rodman copió lo que hizo Lawrence Taylor. A todos les gusta pensar, ‘Algún actor está llegando para tener sus 15 segundos de fama en la lucha’. No, he sido un estudiante viéndolo toda mi vida y ahora realmente lo estoy haciendo en el ring. Para ser justo, tampoco sé quién es Tony Deppen. Así que, es mutuo, colega».

Van Vliet le menciona si usará la lucha libre para pagar sus rentas como hiciera David Arquette:

«Discrepo. No quiero pagar mis deudas, quiero aprender el oficio. No tengo que pagar deudas. ¿Sabes por qué? Cuando un tipo como Dave Bautista llega a Hollywood y consigue ‘Guardians of the Galaxy’, no le digo, ‘Oye, haz la fila. Tienes que hacer una aparición especial en NCIS antes de llegar a esta película de Marvel’. Así no funciona el mundo. La lucha libre piensa que así es como funciona y tratan de poner a la gente en fila. La realidad es que un tipo como Maxwell Jacob Friedman o Goldberg o Sheamus puede ascender muy rápido porque son buenos. Puedo mostrar respeto, lo cual siempre haré, pero pagar deudas… si alguien me pidiera hacer una lucha en WrestleMania y hacer la rutina de Snooki donde me dicen, ‘Vas a ser una celebridad aleatoria en una lucha por equipos’, lo haría. No voy a pasar siete años en las independientes hasta entonces. Solo voy a hacer lo que venga a mí. De hecho, estaba hablando con alguien de Highspots, están haciendo un evento el fin de semana de WrestleMania y me dijeron, ‘Si vinieras y hicieras una lucha, ¿con quién te gustaría luchar?’ Lo estuve pensando, ‘Quizás podríamos hacer una lucha callejera.’ El tipo que vino a mi mente de inmediato fue Sami Callihan«.

THIS IS MUST WATCH! Golden Globe Winner & Emmy nominated actor, Paul Walter Hauser makes his Pro Wrestling debut!#RevolverUNREAL pic.twitter.com/ic9AVkvqmh — Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) November 21, 2023