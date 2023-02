Pat McAfee no olvidará su lucha con Vince McMahon

Durante WrestleMania 38, Pat McAfee tuvo dos luchas. Primero enfrentó a Austin Theory para después hacerlo con Vince McMahon. No cabe duda de que fue una de las grandes experiencias de la carrera del comentarista y luchador en la WWE. Y en una reciente serie de tweets aseguraba que siempre la recordará.

> Pat McAfee recuerda a Vince McMahon

Well… Me and Vince McMahon’s match at WrestleMania has officially been named “Worst (nonsanctioned) match of the year” 😂😂😂 pic.twitter.com/La5DptSkmX — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) February 24, 2023

“Bueno… Mi lucha de Vince McMahon en WrestleMania ha sido oficialmente nombrada el peor combate (sin sanción) del año”.

The old man was MUCH stronger than anybody could’ve imagined.. Caught me off guard quite a bit (and I was Cheap Shotted to start it all) Fun Fact.. The 1st time Steve gave Vince a stunner was in 1997… I was 10 years old, from a working class community, and it made me fall in… https://t.co/a8m7pAxmA8 pic.twitter.com/Pc53mRvpwa — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) February 24, 2023

“El anciano era MUCHO más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado… Me tomó un poco desprevenido. Dato curioso.. La primera vez que Steve le dio a Vince un Stunner fue en 1997… Yo tenía 10 años, de una comunidad de clase trabajadora, y eso hizo que me enamorara del negocio. ¿Te preguntas si sería mágico obtener un último BAHGAWD en el estado de Stone Cold ¿Pero, cómo podemos llegar allí? OHHHH.. Tiene que abusar un poco de su poder… ohhhhhh“.

When I was invited back in the ring.. I thought I was gonna get to celebrate Stone Cold finally ending the run with Vince.. “The Common Beer Drinking Employee” has finally put the old “Power abusing Billionaire Boss” away.. I was LIVING A DREAM whilst they wrapped (in my… https://t.co/zYtPUrcyZH pic.twitter.com/wh33smSasD — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) February 24, 2023

“Cuando me invitaron de nuevo al ring… Pensé que iba a celebrar que Stone Cold finalmente terminó su carrera con Vince… El empleado común que bebe cerveza finalmente ha dejado de lado al viejo ‘jefe multimillonario que abusa del poder’… Estaba VIVIENDO UN SUEÑO mientras terminaban (en mi opinión) la historia más grande/más impactante en la historia de la lucha libre. PERO… NUNCA CONFÍES EN LA SERPIENTE DE CASCABEL DE TEXAS”.

My brain may have been used during the planning of all of this.. So I appreciate the award.. obviously. I’m not a movie guy.. I didn’t watch shows.. I don’t play video games.. From an entertainment standpoint.. Football and Wrestling are literally the only 2 things I’ve ever… https://t.co/FlyiZGWmRe pic.twitter.com/Ebu3l3BNnk — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) February 24, 2023

“Mi cerebro puede haber sido utilizado durante la planificación de todo esto… Así que agradezco el premio… obviamente. No soy un cinéfilo… No veo programas… No juego videojuegos… Desde el punto de vista del entretenimiento… El fútbol y la lucha libre son literalmente las dos únicas cosas que siempre he visto/amado toda mi vida. Saludos a todos. Recordaré esa noche, en Jerry World, para siempre. ¿QUÉ?“.

