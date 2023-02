Sinead Kavanagh: “McGregor es mi animador personal”

Conor McGregor gana muchos titulares por sus peleas, las cosas locas que dice en las redes sociales, su comportamiento fuera de la jaula e incluso cuando lo atropella un automóvil mientras anda en bicicleta, pero hace mucho más detrás de escena donde rara vez se habla.

Eso es según la antigua compañera de equipo de McGregor, Sinead Kavanagh , quien fue sacada de la jaula por la superestrella irlandesa después de su última pelea en Bellator, después de que se destrozó la rodilla y aún así logró obtener una victoria por decisión unánime.

Mirando hacia atrás un año después, Kavanagh admite que toda la escena fue surrealista porque estaba eufórica de competir frente a su público local en Dublín, pero también tuvo que sufrir una lesión importante. Afortunadamente, Kavanagh dice que McGregor estuvo allí para mostrarle su apoyo cuando más lo necesitaba.

“En ese momento, ni siquiera sabía lo que pasó. Me estaba matando en la jaula. No sabía lo que era. Regresé a la jaula [en la esquina] y le dije a John [Kavanagh] que se me había ido la rodilla y me dijo ‘tienes dos, ¿no?’ Fue una verdadera cosa de Rocky” .

“Obtuve la victoria y luego Conor y John me llevaron a cabo, y me dijeron que era tu ACL y MCL, me rompí dos de ellos. Fue una mezcla de emociones”.

McGregor, quien sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en su segunda pelea de UFC, le ofreció a Kavanagh consejos y palabras de aliento después de su victoria, lo que, según ella, fue un gran impulso para su moral.

De hecho, Kavanagh elogió a McGregor por su apoyo constante porque siempre ha estado ahí para ella cuando más lo necesitaba.

“Cuando me llevaron a la parte de atrás, se rompió el ligamento cruzado anterior en la pelea de Max Holloway , así que supo de inmediato que era mi ligamento cruzado anterior. Él dijo ‘eso me pasó antes, lo superarás. Va a ser un reto, pero lo superarás. Eres una guerrera, Sinead“.

“Durante la pelea solo tenía que animarme. Era mi animador personal en el lateral”.

Según Kavanagh, McGregor también intervino para ayudarla financieramente mientras se prepara para su regreso en Bellator 291 al hacer que su restaurante, el Black Forge Inn, la patrocine después de no poder competir durante el año pasado debido a la lesión en la rodilla.

Desafortunadamente, McGregor no estará allí en persona debido a la filmación de la temporada 31 de The Ultimate Fighter, pero Kavanagh sabe que siempre está en su rincón en espíritu.

“Es un gran tipo. Él tiene su bar patrocinándome ahora para la pelea. Siempre está justo detrás de mí, de mi lado. Es un gran tipo“.

“Lo tendré en mi camiseta de todos modos [incluso si no está allí]. Salgo con Black Forge en mi camiseta y lo tengo a mi lado. Esta victoria para él significará mucho para mí”.