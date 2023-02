Swerve Strickland quiere ayudar a Parker Boudreaux a deshacerse de las comparaciones con Brock Lesnar que se le hacen desde el primer día debido a su apariencia y al hecho de que ambos son atletas de la División I de la NCAA. Al joven luchador no le gustan y su compañero en Mogul Affiliates lo apoya, como explica en The Wrestling Perspective Podcast.

> Parker Boudreaux no quiere ser el nuevo Brock Lesnar

“Oh, sí, hay mucha presión sobre mí, en lo que respecta a eso, pero me presiono a mí mismo. Hay muchas personas en la base de fanáticos que dudan de eso. Siento que lo común es dudar de lo que les incomoda, con lo que no están acostumbrados. Dudan de inmediato. Esa es la adversidad a la que vamos cuando, y eso es, honestamente, ese es el peso que soportamos como artistas.

“Quieres darles a los fanáticos algo que no necesariamente se ha hecho. Seguí escuchando y viendo las redes sociales, diciendo que ‘queríamos que tuvieras otros dos compañeros. Queríamos que tuvieras un trío para ir contra Kenny Omega, y The Young Bucks, como Top Flight. Queríamos eso’. Oh, eso es lo que querías. Bueno, no voy a darte eso, entonces. Voy a tomar a estos dos tipos y hacer algo que no sabías. Es lo que querías, y llevará tiempo hacerlo. Hacer que Parker borre lentamente esa comparación, no quiero que lo comparen con nadie“.

“No quiero que mi otro hombre [Trench] sea comparado con nadie, especialmente porque es tan nuevo. Lo mejor de él es que no puedes comparar su aspecto con el de ningún otro luchador, y creo que esa es la belleza de eso. Realmente no puedes compararme con ningún otro luchador tampoco, esa es la belleza de eso. Parker, vamos a moldearlo en algo donde simplemente no está tratando de poner esta personalidad que él es. como: ‘Oh, tengo que ser esto. No, eres un tipo genial y relajado, estás en los círculos de hip-hop y tan involucrado en la cultura y cosas así con nosotros. Tenemos que empezar a mostrar eso. Tenemos que empezar a hacer que la gente se sienta como: ‘Oh, está bien, ya veo dónde está él ahora. Ahora lo estoy sintiendo’. Así es como borras todas las comparaciones con Brock Lesnar”.

¿Te gusta lo que está haciendo Parker Boudreaux en AEW?