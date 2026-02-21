Parte contingente a Japón, inicia la colaboración con MLP, se definen luchas del Torneo de Escuelas y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre mantiene una actividad vibrante y esto quedó demostrado en estos últimos días, que resumimos en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

El contingente del CMLL que participa en Fantasticamanía 2026 se despidió de México con bombos y platillos, donde la afición les auguró éxito en sus presentaciones en el Lejano Oriente, de las que haremos seguimiento.

El Clon y Daniel García se presentaron de nueva cuenta en nuestro país, con gran éxito. Otra visita grata e inesperada fue la de Gisele Shaw, quien expuso con éxito el Campeonato Femenino MLW, con lo que se abrió oficialmente la colaboración laboral del CMLL y la empresa canadiense Maple Leaf Pro Wrestling. El propio Scott D’Amore estuvo presente para el anuncio de esta nueva asociación.

Quedaron definidos los encuentros en los que intervendrán los 24 luchadores que competirán en el Torneo de Escuelas 2026. Las escuelas que verán representación son: Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Saltillo, Querétaro y Monterrey.

Pero no nos tardemos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 13/febrero/2026

Hechicero brilló con un destello de precisión y colmillo: neutralizó a Atlantis y superó a Último Guerrero para adueñarse del triunfo en el triangular.

En un duelo individual de alto calibre, Titán dio la campanada al imponerse a Máscara Dorada luego de un enfrentamiento vibrante de principio a fin.

La controversia marcó el final del combate, pero Atlantis Jr. supo resistir los embates y artimañas de Soberano Jr. y Averno para conservar el Campeonato Mundial Histórico Semicompleto por sexta vez.

El movimiento insignia marcó la diferencia: Místico, El Rey de Plata y Oro, hizo rendir a Templario en un duelo estelar intenso, con emociones desbordadas tanto en el encordado como alrededor de él.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Okumura venció a Stigma (8:24)

2) Futuro y Valiente Jr. vencieron a El Hijo de Stuka Jr. y Magnus (8:56)

3) Hechicero venció a Atlantis, Último Guerrero (9:31)

4) Titán venció a Máscara Dorada (16:01)

5) Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto: Atlantis Jr. © venció a Soberano Jr., Averno (16:06) defendiendo el título.

6) Místico venció a Templario (28:02). The FantasticaMania roster came to the ring to celebrate after the final match

• Sábado de Arena Coliseo – 14/febrero/2026

Kira, Skadi y Akari dominaron el combate de Amazonas y lograron superar a Dark Silueta, Valkyria y Candela para quedarse con el triunfo.

Con trampa incluida, Pólvora y El Coyote encontraron la victoria al valerse de las cuerdas, dejando humillados a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II.

La técnica y el dominio sobre la lona marcaron el Match Relámpago semifinal, donde Xelhua selló la victoria al castigar con La Cruz de los Remedios a Blue Panther.

La derrota encendió la rivalidad: Volador Jr. y El Clon superaron a Ángel de Oro y Daniel García, provocando un cierre a golpes y desafíos directos entre estos dos para resolver sus diferencias en un mano a mano.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Disturbio y Troglodita vencieron a Diamond y Oro Jr. (9:47).

2) Akari, Kira, Skadi vencieron a Candela, Dark Silueta, Valkiria (14:20).

3) Hombre Bala Jr. y Max Star vencieron a Cancerbero y Virus (12:34).

4) El Coyote y Pólvora vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (14:29).

5) Match Relámpago: Xelhua venció a Blue Panther (8:24)

6) El Clon y Volador Jr. vencieron a Ángel de Oro y Daniel García

• Domingo Familiar de Arena México – 15/febrero/2026

La juventud y dinamismo de Akari y Skadi no fueron suficientes para contener la experiencia de Dark Silueta y Metálica, quienes impusieron su ley y se adueñaron del encuentro.

Las Bestias del Diablo, Akuma y Los Gemelos Diablo, sorprendieron con una ofensiva aérea contundente para imponerse a Star Jr., Star Black y Dark Panther.

Los Hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja, ofrecieron una clara exhibición de poder y coordinación para superar con autoridad a Los Infernales (Mephisto y Euforia).

El Clon se alzó con la victoria al imponerse a Esfinge en un intenso cuadrangular que también contó con la participación de Daniel García y Neón.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero

2) Dark Silueta y Metálica vencieron a Akari y Skadi

3) El Cobarde y Guerrero Maya Jr. vencieron a Explosivo y Magia Blanca

4) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II vencieron a Dark Panther, Star Black, Star Jr.

5) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Euforia y Mephisto

6) Cuadrangular de Estrellas: El Clon venció a Neón, Esfinge, Daniel García

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 16/febrero/2026

Espectacular victoria de Tessa Blanchard y Las Chicas Indomables. Persephone, Dark Silueta y Zeuxis fueron derrotadas.

El Valiente comandó la victoria del Hijo del Villano III y Villano III Jr. ante Los Divinos Laguneros (Blue Panther Jr., Dark Panther y El Hijo de Blue Panther).

Xelhua cobró venganza de Furia Roja tras lo sucedido la semana anterior en este mismo escenario. El Gigante Cholulteca fue aliado de Dragón de Fuego y Dragón Legendario.

Contundente victoria ruda. Bárbaro Cavernario, Yutani y Gran Guerrero derrotaron a Esfinge, Star Jr. y Neón.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Rey Espartano y Tiger Boy vencieron a Dreyko y Rey Apocalipsis

2) Match Relámpago: Mercurio venció a Galaxy (9:10)

3) La Jarochita, Lluvia, Tessa Blanchard vencieron a Dark Silueta, Persephone, Zeuxis

4) Hijo del Villano III, Valiente, Villano III Jr. vencieron a Blue Panther, Dark Panther, Hijo de Blue Panther

5) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Xelhua vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja

6) Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero, Yutani vencieron a Esfinge, Neón, Star Jr.

• Martes de Arena México – 17/febrero/2026

Con un debut soñado en territorio mexicano, Gisele Shaw logró derrotar a Sanely y retener el Campeonato Femenil de Maple Leaf Pro Wrestling.

Tras el combate, Scott D’Amore anunció la asociación entre MLP y el CMLL.

Con su amplio colmillo y experiencia, Virus y Cancerbero se proclamaron vencedores del Cuadrangular de Parejas, superando a Max Star y Hombre Bala Jr., a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II, así como a Pólvora y El Coyote.

Una batalla campal definó el orden de los Match Relámpago de eliminación directa del próximo viernes. Así serán los choques de eliminación directa del Torneo de Escuelas 2026.

1: Pantera Jr y Psycotic vs. Divino Dragón y Conquistador.

2: Tenochca y Kimba vs. Cerebro Negro Jr y Dominio.

3: Black Warriors Jr y Makará vs. Karma I y Camaleón Jr.

4: Magnético y Diamante Escarlata vs. Estudiante Jr y Feroz.

5: Konjuro y Sombra Diábolika Jr vs. King Rex y Prometo.

6: Jay Ortega y Engendro vs. Tornado y Rey Pegasus.

El Galeón Fantasma —integrado por Difunto, Barboza y Furia Roja— quedó a la deriva tras ser superado por la sólida tercia conformada por Esfinge, Neón y Blue Panther.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Fuego venció a Robin (9:38)

2) Campeonato Femenil MLP: Gisele Shaw © venció a Sanely (12:15).

3) Cuadrangular de Parejas: Cancerbero y Virus vencieron a Hombre Bala Jr. y Max Star and Calavera Jr. I y Calavera Jr. II and El Coyote y Pólvora (16:01) por DQ.

4) Torneo de Parejas 2026 – Definición de duelos eliminatorios: Conquistador y Divino Dragón perdieron ante Kimba y Tenochca, Cerebro Negro Jr. y Dominio, Estudiante Jr. y Feroz, Camaleón Jr. y Karma I, Diamante Escarlata y Magnético, Rey Pegasus y Tornado, Black Warrior Jr. y Makará, Konjuro y Sombra Diabolika Jr., Pantera Jr. y Psycotic, Engendro y Jay Ortega, King Rex y Prometeo (39:36). Orden de eliminación: Conquistador y Divino Dragón (18:35), Pantera Jr. y Psycotic (21:17), Cerebro Negro Jr. y Dominio (33:14), Kimba y Tenochca (28:20), Camaleón Jr. y Karma I (30:29), Black Warrior Jr. y Makará (31:59), Diamante Escarlata y Magnético (34:47), Estudiante Jr. y Feroz (36:38), Konjuro y Sombra Diabolika Jr. (37:55), King Rex y Prometeo (39:36), leaving Engendro y Jay Ortega and Rey Pegasus y Tornado en la última lucha.

5) Blue Panther, Esfinge, Neón vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja (11:41).

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 17/febrero/2026

Dominia y Diablita Roja marcaron el ritmo del combate y, con el apoyo de Náutica, doblegaron la resistencia de Princesa Águila, Tezca e Ivanna para imponer sus propias condiciones.

Kira marcó el camino y, junto a Akari y Hécate, lograron contener la peligrosidad de Dark Silueta, Miss Guerrera y Lady Danger para quedarse con la victoria.

Draego, Dragón Legendario y Dragón de Fuego se unieron para imponerse a Persa, Arlequín y Cris Skin, sumando un nuevo capítulo a su rivalidad.

Daniel García aprovechó cada segundo del match relámpago para superar a Star Black con una colmillada y defender el honor de AEW ante CMLL.

Fantástico y Dulce Gardenia conjugaron fuerza y carisma para cerrar la noche con victoria y espectacularidad, frente a Arkalis y Rayo Metálico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Diablita Roja, Dominia, Náutica vencieron a Ivanna, Princesa Águila, Tezca

2) Principe Daniel y Vaquero Jr. vencieron a Optimus y Trono

3) Gallo Jr. y Ráfaga Jr. vencieron a Blue Shark y El Vigia

4) Akari, Hecate, Kira veniceron a Dark Silueta, Lady Danger, Miss Guerrera

5) Draego, Dragón de Fuego, Dragón Legendario vencieron a Arlequín, Cris Skin, Persa

6) Match Relámpago: Daniel García venció a Star Black

7) Dulce Gardenia y Fantástico vencieron a Arkalis y Rayo Metálico

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 20/febrero/2026

– Sábado de Arena Coliseo – 21/febrero/2026

– Domingo Familiar de Arena México – 22/febrero/2026

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 23/febrero/2026

– Martes de Arena México – 24/febrero/2026

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 24/febrero/2026