WWE SMACKDOWN 20 DE FEBRERO 2026 .— Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes y Je’Von Evans ya están clasificados para Elimination Chamber. Uno de los dos últimos puestos disponibles se definirá este viernes, cuando se enfrenten Damian Priest, Carmelo Hayes y Trick Williams. Es la primera vez que Hayes y Williams se enfrentan en el elenco principal, y su vieja rivalidad podría sacarlos de sus casillas, y de ser así, Priest estaría con la ventaja. Sea como sea, es un duelo de pronóstico reservado: Cualquiera de ellos tiene las credenciales para avanzar a la lucha en la emblemática estructura metálica, donde estará en juego un boleto seguro a WrestleMania. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Amerant Bank Arena, en Sunrise, Florida.
En cuanto a la Cámara de Eliminación femenil, ya están dentro Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss y Asuka. El cuarto puesto se definirá con la lucha de Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Kiana James.
Además, Oba Femi enfrentará en mano a mano a Kit Wilson.
WWE SmackDown 20 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro