WWE SMACKDOWN 20 DE FEBRERO 2026 .— Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes y Je’Von Evans ya están clasificados para Elimination Chamber. Uno de los dos últimos puestos disponibles se definirá este viernes, cuando se enfrenten Damian Priest, Carmelo Hayes y Trick Williams. Es la primera vez que Hayes y Williams se enfrentan en el elenco principal, y su vieja rivalidad podría sacarlos de sus casillas, y de ser así, Priest estaría con la ventaja. Sea como sea, es un duelo de pronóstico reservado: Cualquiera de ellos tiene las credenciales para avanzar a la lucha en la emblemática estructura metálica, donde estará en juego un boleto seguro a WrestleMania. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Amerant Bank Arena, en Sunrise, Florida.

En cuanto a la Cámara de Eliminación femenil, ya están dentro Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss y Asuka. El cuarto puesto se definirá con la lucha de Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Kiana James.

Además, Oba Femi enfrentará en mano a mano a Kit Wilson.

WWE SmackDown 20 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Hayes vs. Priest vs. Williams
Clasificatoria para Elimination Chamber		 Damian Priest 55% Su experiencia en grandes eventos y tamaño le dan ventaja. Hayes y Williams pueden llevar una rivalidad aparte.
Flair vs. Jax vs. James
Clasificatoria para Elimination Chamber		 Charlotte Flair 70% La Reina necesita estar en Elimination Chamber, además de que avanzaría su historia con Alexa Bliss.
Oba Femi vs. Kit Wilson
Singles Match		 Oba Femi 100% No hay forma en que Kit Wilson pueda vencer a Oba Femi.

 

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

