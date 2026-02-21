Nace Rose, la división femenina de Zero1

La empresa japonesa Pro Wrestling ZERO1 anunció la creación de Girls Pro Wrestling Rose, su división femenina.

► Nace Rose

La directora Megumi Kudo y la luchadora Yuki Mashiro ofrecieron una conferencia de prensa tras la función que Zero1 tuvo en Itabashi.

Además también estuvieron presentes Konomi Hori, quien debutará ese mismo día, y la aprendiz Mariko Nanayo

En la conferencia de prensa anunciaron el lanzamiento de la división femenina de Zero1, que se denominará «Rose». El 1 de marzo se realizará un evento de prelanzamiento en Itabashi, relevándose las luchas de la función. Las luchadoras afiliadas expresaron su opinión sobre la nueva organización y su entusiasmo por el evento de lanzamiento.

Además, se ha decidido que el evento de prelanzamiento Vol. 2 se celebrará en Shinkiba 1stRING el 20 de marzo

PW Rose, 01.03.2026
TOKYO SQUARE in Itabashi

1. Yuki Mashiro y Miku Kanae vs. Mei Suruga y Ryoko Sakimura.
2. Kaho Kobayashi vs. CoCo.
3. VENY y Makoto vs Chanyota y Echika Miyabi.
4. Yuki Mashiro vs Sho Sekiguchi

 

 

 

