Para Gunther, Brock Lesnar es “el jefe final”

Gunther se ha mantenido como Campeón Intercontinental por más de ocho meses luego de que lo obtuviera en un episodio de SmackDown en junio del año pasado al derrotar a Ricochet. Desde entonces, The Ring General se ha mantenido imparable, y en el reciente Royal Rumble consolidó su estatus de estrella al romper el récord de mayor duración para un combate de treinta hombres, sin mencionar que fue el hombre que mayor número de eliminaciones logró en el tradicional combate.

► Gunther elogió a Brock Lesnar

Durante la edición de Royal Rumble de este año, se produjo un interesante careo entre Gunther y Brock Lesnar. Lamentablemente, la intervención de Bobby Lashley interrumpió aquello, luego de que este último eliminara a Lesnar.

El actual Campeón Intercontinental mencionó previamente a Lesnar como uno de sus oponentes de ensueño en la WWE, aunque parece que esto no ocurrirá muy pronto.

Durante una entrevista reciente en The Rob Brown Show, The Ring General elogió a Lesnar creyendo que posiblemente podría ser su jefe final.

“Brock es uno en un millón, uno en diez millones. Siempre me gustaron esos muchachos que se han destacado de la manada. Dejé de ver la lucha libre por un tiempo cuando era adolescente y luego volví a verla cuando comencé a entrenar. Hubo un tiempo en que Brock era joven y luchaba contra Eddie (Guerrero) y Big Show y Kurt Angle, y el tipo era fantástico. Siempre me encantaron sus combates y quedé muy impresionado con eso y también con los últimos años en la WWE. Siempre pensé que sería algo para la lucha libre y mi estilo, ese es mi jefe final. He sido retratado como el jefe final en la lucha libre para muchos muchachos, pero creo que Brock podría ser mi jefe final. Realmente espero que el encuentro se dé en algún momento”.

Habrá que ver si esta lucha se da en algún momento, pero ciertamente tiene todo el potencial para ser uno que llame la atención de todo el Universo WWE. Ya dependerá de que Triple H apriete el gatillo.