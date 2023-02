AEW: Elite General Manager es un videojuero para móviles que ya está disponible en dispositivos iOS y Android. Una de sus desarrolladoras es Aubrey Edwards, réferi de All Elite Wrestling. Además de dedicarse a arbitrar luchas, también ha trabajado en esta industria y fue fundamental para que este producto viera la luz. De ello estuvo hablando recientemente con Sean Ross Sapp para Fightful.

“Fui a la universidad para obtener mi licenciatura en ciencias de la computación. Por lo tanto, tradicionalmente soy programadora. En mi primer trabajo, comencé como programadora. Estábamos trabajando en herramientas para canalizaciones de arte y esas cosas. Entonces, a medida que el arte va desde lo que hace el artista hasta lo que realmente representa el videojuego, hay una parte que debe ejecutarse, y estaba construyendo esa parte. Así que hice eso y luego, finalmente pasé a lo que llamamos producción en videojuegos, que es muy parecido a un gerente centrado tanto en la gestión de recursos como en las personas.

“Entonces, tienes una cantidad limitada de recursos para hacer los juegos y las personas, tienes un alcance particular que estás tratando de cumplir y luego tienes una cantidad limitada de dinero para atraer a más personas. Así que estás jugando ese rompecabezas constantemente y tratando de asegurarte de que puedes tener este juego a tiempo y dentro del presupuesto y no tener que contratar a un ejército de personas que luego tienes que despedir. Así que hice eso, principalmente durante toda mi carrera profesional. Así que trabajé en cuatro lugares diferentes, trabajé en doce juegos diferentes.

