7 años atrás... Paige fue la primera Campeona NXT. La ex luchadora británica celebra este momento y es respondida por Triple H. Es una lástima que ella no pueda estar actualmente bajo la batuta del Jefe de Operaciones y principal responsable de lo que ocurre en la marca amarilla de WWE.

Pero hubo un tiempo en que lo estuvo, en que fue la primera de una larga lista de mujeres que sostuvieron el título que en este momento está en manos de la talentosa Io Shirai, que lo sigue manteniendo en alto. No lo va a tener fácil, porque parece que se acerca, de nuevo, Rhea Ripley.

Ocurrió en concreto el 20 de junio de 2013 en un episodio televisado amarillo desde la Full Sail University. Las dos gladiadoras se enfrentaron en la final del torneo para coronar a la primera monarca. Después de más de diez minutos en los que ambas pusieron un buen espectáculo sobre el encordado, la nacida en Norwich aplicó su Paige-Turner para la cuenta de tres y la consecución del campeonato; fue hasta entonces el mejor momento de su carrera.

Recordando aquella ocasión, la "Anti-Diva" hizo estas publicaciones en Twitter:

Got to reminiscing and I just wanna give a big thank you to @TripleH for giving Emma and I the time for a long match and trusting us with the opportunity with such a big match & showcasing what the women can do! The boss believed in us! #WWENXT

— PAIGE (@RealPaigeWWE) July 25, 2020