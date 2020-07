Si ya les contamos que lo que tendrá SmackDown para este próximo viernes estará genial, ahora debemos decirles que el show de Raw de este lunes no se queda atrás. La compañía WWE ha hecho oficial que este lunes tendremos 3 luchas bastante interesantes para los fans. Se trata de dos revanchas de The Horor Show at Extreme Rules, y de una lucha con miras a SummerSlam 2020.

► Asuka vs Sasha Banks, ¿por fin se coronará Sasha Banks para hacer historia junto a su compañera Bayley?

Además, por si eso fuera poco, Randy Orton abrirá la noche en un segmento en el que promete anunciar su próximo "objetivo". Recordemos que en días pasados les reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que, según Dave Meltzer, todo apunta a una lucha por el Campeonato WWE entre el monarca Drew McIntyre y la víbora en SummerSlam.

Y hablando de McIntyre, el escocés deberá volver a defender el Campeonato WWE ante Dolph Ziggler, a quien derrotó en Extreme Rules 2020. Sin embargo, esta vez será McIntre quien seleccione la estipulación para el combate.

En otra revancha de Extreme Rules, y por orden de Stephanie McMahon, Asuka vs Sasha Banks tendrá lugar por el Campeonato Femenil Raw. El título cambiará de manos por todos los medios posibles: cuenta de tres, rendición, conteo de 10 fuera del ring, descalificación o interferencia, esto, para evitar nuevas controversias.

Ricochet y Cedric Alexander se enfrentará a The Viking Raiders (Erik e Ivar) y a Andrade y Ángel Garza. El equipo ganador de la triple amenaza buscará el Campeonato de Parejas Raw de The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) en SummerSlam.

